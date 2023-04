Sautron : le combat d'une mère pour sauver sa fille atteinte d'autisme sévère

Dans le cadre de la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme qui se tient ce dimanche 2 avril, France Bleu Loire océan a choisi de vous raconter le combat de Jessica, 16 ans. Cette adolescente est atteinte d'autisme sévère et est hospitalisée à Blain en psychiatrie, isolée dans une toute petite chambre de 9 mètres carrés et quasiment sans suivi médical. Le médecin qui s'occupait d'elle est en arrêt depuis maintenant plusieurs mois.

La situation ne devait être que provisoire, le temps qu'une place se libère ailleurs, en maison d'accueil spécialisée par exemple, mais cela fait maintenant deux ans que cela dure. La mère de Jessica, Lise Larrivière, n'en peut plus. Cela fait des mois qu'elle interpelle l'ARS (l'Agence régionale de santé) à ce sujet, mais également Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée au ministère de la Santé et des Solidarités en charge des Personnes Handicapées, ainsi que Michel Ménard , le président du département de Loire-Atlantique.

Le combat d'une mère

En ce samedi 1er avril 2023, c'est une femme impuissante et fatiguée qui nous accueille dans son appartement à Sautron. "A ce stade, je suis entre la colère et le dégoût, lâche-t-elle. "Ma fille Jessica n'est plus stimulée sur le plan éducatif. Elle mange avec ses mains, elle se frappe beaucoup et son impulsivité est très forte. Elle n'utilise plus son logiciel de communication, qui demande une technicité éducative, que l'hôpital psychiatrique ne peut pas avoir."

Ce que cette maman demande avant tout, c'est davantage de moyens humains pour prendre sa fille en charge. "Aujourd'hui, les médecins référents ont plein de missions en même temps, confie-t-elle. Ils ne voient quasiment plus les patients, et les cas complexes terminent en hôpital psychiatrique, où le personnel n'a pas la compétence adaptée. J'ai appelé l'ARS au secours à plusieurs reprises, en leur demandant d'urgence un expert hospitalier. Même le médecin traitant de ma fille a appelé à l'aide."

L'ARS n'a pour le moment pas trouvé de solutions

De son côté, l'ARS assure comprendre la situation, mais n'a pour le moment pas trouvé de solution. "L’ARS est en lien avec les associations gestionnaires du secteur médico-social de Loire-Atlantique, à qui elle a demandé d’accueillir, en urgence, Jessica Larrivière, indique-t-elle dans un communiqué. C’est une situation pour laquelle nous n’avons pas trouvé de solution à ce stade, nous continuons à y travailler et sommes disponibles pour la famille. Des places sont par ailleurs créées, mais cela prend du temps. Nous sommes dans l’attente de l’ouverture d’une maisonnée adultes trouble du spectre de l'autisme (TSA) très complexes et d’une unité renforcée à Mindin. Les difficultés de recrutement qui persistent empêchent malheureusement les associations de déployer au maximum de sa capacité l’offre pour laquelle l’ARS les finance."

Le cas de Jessica n'est malheureusement pas isolé en Loire-Atlantique. "Il y a beaucoup de familles qui sont dans des situations très complexes, indique Cécile Peyras, vice-présidente de l'association Autisme Ensemble 44. C'est assez symptomatique de l'inaction des politiques. Il manque des places en structures adaptées, et tout est décidé à l'échelle nationale, sans prendre en compte la réalité du terrain."

Selon les derniers chiffres (datant de 2021) de plusieurs associations, notamment Autisme Ensemble 44 et l'Adapei 44, environ 900 enfants sont toujours sur liste d'attente en SESSAD (Services d'éducation spéciale et de soins à domicile) et en IME (instituts médico-éducatifs) rien que pour la Loire-Atlantique.