SAUV life, l'application qui peut sauver des vies arrive en Mayenne

Laval, France

Chaque année en France, l'arrêt cardiaque tue 50 000 personnes. Un chiffre que SAUV life entend faire baisser grâce à des citoyens sauveteurs qui pourront aller aider les victimes avant l'arrivée des secours. L'application est déployée en Mayenne à partir de ce mercredi.

Créée par le SAMU de Paris, le principe de l'application SAUV life est simple : accepter d'être géolocalisé et être volontaire pour aider le SAMU. En cas d'alerte, les secours et l'application sont déclenchés, les utilisateurs qui sont à dix minutes à pied autour de l'arrêt cardiaque reçoivent un message pour savoir s'ils sont disponibles pour aider.

Si c'est le cas, ils reçoivent,par GPS, la localisation où se passe l’événement. Une fois sur place et tout au long de l'opération ils seront guidés pour réaliser les gestes qui sauvent. Certains citoyens sauveteurs peuvent également être chargés d'aller chercher un défibrillateur.

Une aide précieuse quand on sait que la survie à un arrêt cardiaque diminue de 10% par minute sans massage cardiaque "en Mayenne, il y a parfois des délais d'interventions plus longs, les pompiers volontaires doivent d'abord rejoindre leurs casernes avant de partir en intervention. Nous même, au SAMU, cela peut prendre 30 minutes quand on est aux extrêmes du département" explique le Dr Millet, médecin au SAMU 53, chargé du dispositif SAUV life en Mayenne.

Déjà disponible dans 21 départements, l'application montre des résultats encourageants "il y a eu 500 déclenchements, 100 gestes de réanimations et 21 survivants" explique Dr Millet. SAUV Life est une application gratuite disponible sur tous les smartphones.