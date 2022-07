Les piscines de Tarbes et Lourdes relancent pour cet été des cours afin d'apprendre aux enfants les rudiments pour ne pas se noyer. Une opération baptisée "Sauve Nage", qui durera du 11 juillet au 26 août, sous forme de stages d'une semaine à deux euros.

"Sauve Nage", l'opération pour lutter contre les noyades, de retour dans les piscines de Tarbes et Lourdes

Ne pas paniquer, garder la tête hors de l'eau, et rejoindre le bord d'une piscine, voilà les notions de base que l'opération "Sauve Nage" entend apprendre aux enfants. Le dispositif est redéployé pour la troisième année consécutive dans les piscines de Tarbes et Lourdes cet été, entre le 11 juillet et le 26 août.

Ce n'est donc pas à proprement parler des cours de natation, mais des rudiments pour éviter la noyade. Les stages, qui coûtent deux euros, sont réservés aux enfants de 6 à 9 ans qui ne savent pas du tout nager. Chaque stage dure une semaine, à raison de deux séances par jour. "Le but c'est qu'en une semaine, la plupart des enfants qui tomberaient accidentellement dans l'eau puissent s'en sortir, quelle que soit la technique" explique Eric L'Huillier, directeur des piscines de Tarbes. "C'est un dispositif avec des objectifs qui paraissent simples, mais qui sont fondamentaux pour lutter contre des situations tragiques".

Pour bénéficier du stage, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance en appelant le centre nautique Paul Boyrie, à Tarbes, au 05 62 93 69 74. La permanence est ouverte du mercredi au vendredi, de 15h à 17h. Tous les stages sont déjà complets à Lourdes, mais il reste des places à Tarbes. Le dispositif existe déjà depuis trois ans, il est aussi déployé durant les vacances de la Toussaint, de Pâques et de Février, et une réflexion est en cours pour le développer aussi pendant le temps scolaire, le soir.