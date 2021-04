Sauve ton Resto ! Deuxième service pour le food-truck solidaire en Provence !

En soutien au monde de la restauration, l'opération solidaire "Sauve ton resto !", portée par le Département des Bouches-du–Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme, se poursuit dans plusieurs communes de notre région au mois d'avril 2021. Vous avez faim ? C'est ici !

Deuxième service pour le Food-Truck "Sauve ton Resto" !

Dans le sillage de ce succès, le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et Provence Tourisme entendent pérenniser le dispositif Sauve ton Resto jusqu’à la réouverture des établissements.

Depuis le mois de mars, un Food Truck estampillé “Sauve ton Resto”, soutenu par France Bleu Provence, sillonne les routes pour des étapes solidaires et gourmandes dans les villes et villages des Bouches-du-Rhône. Les chefs participants sont invités par les communes à rejoindre ce dispositif de vente à emporter via un appel à candidature.

Installé à la Rotonde à Aix en Provence en ce jour d'avril printanier, le Chef du Bistrot gourmet Licandro, Felipe, partage son savoir-faire et son sourire.

C'est une superbe initiative pour nous ! Cela nous permet de sortir, de retrouver le public, de tenir le coup économiquement et de garder le moral !

clame t-il sous son masque noir et tablier.

Sauve ton Resto ! © Radio France - Mélanie Masson

Des menus remplis de produits frais, de saison, pour le déjeuner, et des dîners tout prêts à emporter et à réchauffer le soir à la maison, vous attendent dans plusieurs communes de notre région.

Joindre l'utile à l'agréable, soutenir les Chefs en cette période difficile et se faire plaisir, c'est possible ! Retrouvez toutes les infos, les dates et les lieux de "Sauve ton Resto" ici.

Bon appétit !