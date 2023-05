Sauvée par des familles sarthoises, Bella, rescapée de la Shoah, témoigne devant des élèves à Saint-Maixent

Trois Sarthois viennent d'être reconnus " Justes parmi les Nations " à titre posthume ce mardi 16 mai : Marguerite Avignon, Alexandre Thérouin et son épouse Madeleine Thérouin Lesault, pour leur acte de bravoure. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces deux familles ont accueilli une mère de famille juive, Dora Gersten, et ses deux filles, Bella et Berthe. Bella, aujourd'hui âgée de 94 ans, a fait le voyage depuis l'Australie, pour assister à la cérémonie ce mardi. "C'est très important pour moi", explique-t-elle.

ⓘ Publicité

Juste avant la cérémonie de remise de la médaille et du diplôme, cette rescapée de la Shoah est venue témoigner devant une trentaine d'élèves de CM1/CM2 des écoles primaires de Saint-Maixent et Montmirail. Pendant une heure, les enfants ont pu poser des questions et échanger avec elle. "Vous aviez quel âge quand la guerre a commencé ?", interroge une enfant. "Environ 9-10 ans, comme vous aujourd'hui", répond Bella. Silence dans la salle. Puis les questions s'enchaînent. Sur son quotidien de petite fille juive cachée dans une maison, sur ses proches disparus, sur l'étoile jaune, etc.

Des souvenirs encore très clairs

"Pouvez-vous nous raconter la rafle du Vél' d'Hiv ?", demande un élève. "Ah. La rafle. En fait, je suis née en Pologne. Un jour, ma mère a décidé de nous emmener en France, à Paris. Sauf que la guerre a débuté. Le jour de la rafle du Vel' d'Hiv, nous avons été emmenés de force, tôt le matin, au Vélodrome d'Hiver. Par chance, nous avons pu rapidement sortir car ma mère travaillait dans une usine qui confectionnait des costumes aux Allemands. En sortant, plusieurs personnes nous ont aidées à partir dans la Sarthe, pour se cacher. Et nous avons été accueillies, ma mère, ma sœur et moi, par plusieurs familles", raconte Bella. Une fois la guerre terminée, cette rescapée de la Shoah décide de partir "le plus loin possible de la France, où nous n'avions plus rien". Elle vit, depuis, en Australie.

"On ne sortait jamais de la maison"

Présentes à la rencontre avec les enfants, Marie-France, Paulette et Claudette ont connu Bella lors de son passage en Sarthe. Ce sont leurs grands-parents, ou parents, qui ont accueilli la famille juive. "Mes parents étaient des gens exceptionnels. Ils cachaient cette famille juive toute la journée, en leur donnant à manger, et la nuit, les filles devaient partir à travers champs dans une autre maison. Mais on cachait aussi des résistants, vous imaginez, le double danger", raconte Paulette. Son père, Alexandre Thérouin, et sa mère, Madeleine Thérouin Lesault sont désormais reconnus "Justes parmi les Nations", à titre posthume, pour leur acte.

loading

Cachée de ferme en ferme, Bella se souvient d'un quotidien rythmé par la peur. "On ne sortait jamais de la maison. On avait trop peur. Car si on était aperçues, que ce soit par des Allemands ou des Français, on aurait été directement envoyées dans des camps de concentration", explique-t-elle. La rencontre avec les enfants se termine par des distributions de dessins, des accolades et une chanson de circonstance chantée par les élèves : Le p'tit grenier , d'Anne Sylvestre.