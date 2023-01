Sauvés à Nantes, deux chiens orphelins cherchent une nouvelle famille

Une belle chaîne de solidarité s'est mise en place autour de deux chiens orphelins, Shadna et Titan, deux dogues argentins de 12 ans dont la maîtresse est morte il y a quelques mois. Les deux chiens sont alors pris en charge par une Toulousaine qui à son tour tombe gravement malade. Puis leur famille d'accueil, à Nantes, se débarrasse des deux chiens qui terminent à la fourrière.

ⓘ Publicité

La fille de leur seconde propriétaire, une Toulousaine de 22 ans, les sauve in extremis de l'euthanasie. "On est allé partout pour tenter de sensibiliser à leur cause. Ils ont vécu un double traumatisme. La perte de leur maîtresse, la perte de leurs repères, la fourrière.... Et ces chiens ont subi. Ils méritent de finir leur vie paisiblement."

Une solidarité dans la France entière

Et cela émeut dans toute la France. De nombreuses associations de défense des animaux alertent sur la situation des deux doguess argentins. Shadna est conduite à Parcé-sur-Sarthe, chez Virginie Arthus Bertrand, qui accueille une chienne très affaiblie. "Elle avait tellement maigri, 15 kilos, qu'elle avait perdu tous les muscles de l'arrière train, ce qui aujourd'hui l'empêche de se lever seule", explique la présidente de l’association l’Arche de Silo.

Son frère, Titan, moins sociable avec les autres chiens, trouve une place provisoire dans un refuge du Morbihan. Une cagnotte en ligne est lancée pour prendre en charge les frais des deux dogues argentins. L'urgence est de trouver un foyer pour Titan, afin de le sortir de son box du refuge (Titan ne supportant pas facilement la présence d'autres chiens mâles ni de chats). Et dans l'idéal, trouver une famille qui permettrait à Shadna et Titan de finir leur vieux jours ensemble.