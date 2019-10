Sauvetage en mer, la mission parlementaire propose de s'appuyer sur les lycées maritimes

Vendée, France

La mission parlementaire sur le sauvetage en mer, propose de s'appuyer sur les lycées maritimes pour former les bénévoles du sauvetage en mer. La mission rend son rapport ce mercredi matin avec trente propositions, notamment sur la formation.

S'appuyer sur l'expertise des lycées martimes

Aujourd'hui, la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) a un seul centre de formation en France et il est situé à Saint Nazaire. Il forme 420 bénévoles par an pour 4000 sauveteurs embarqués. "Pour que chacun y passe, il faudrait au moins dix ans" explique Didier Mandelli, sénateur vendéen et rapporteur de la mission parlementaire, "Il y a des agrandissements qui sont prévus sur site, mais je pense et c'est une proposition que nous faisons, qu'il faut aussi s'appuyer sur le réseau des lycées maritimes qui ont une grande expertise et qui pourraient, avec leurs moyens, accueillir et former des bénévoles sous l’égide et en partenariat avec la SNSM".