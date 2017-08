Sauveterre-de-Guyenne veut accueillir le Tour de France

Le maire de Sauveterre-de-Guyenne a envoyé une candidature auprès d'ASO, société organisatrice du Tour de France, pour accueillir l'épreuve en 2018.

Et si le Tour de France revenait en Gironde après huit ans d'absence ? C'est l'espoir du maire de Sauveterre-de-Guyenne, Yves d'Amécourt. Une candidature a été envoyée il y a quelques semaines auprès d'ASO, la société organisatrice de l'épreuve, pour la prochaine édition en 2018. Ce serait un formidable coup de projecteur pour la commune, terre de vélo. "On accueille chaque année le prix Fouchy, le Tour des Écureuils... on a, dans notre communauté de communes, un cycliste qui a fait le Tour de France — en l’occurrence Thomas Boudat — comme son grand-père" explique Yves d'Amécourt.

La commune d'Eymet comme exemple

Le Tour et ses millions de téléspectateurs permettrait de donner une nouvelle visibilité à Sauveterre-de-Guyenne. "C'est une commune par laquelle on passe souvent puisqu'elle est sur les itinéraires bis entre Paris et le sud. Les gens passent mais ne s'arrêtent pas. Si on accueille le Tour, ça pourrait devenir une étape pour eux. Ils viendront voir à quoi ressemble la ville. Et ce serait également l'occasion de faire la publicité de notre vignoble de l'Entre-deux-Mers" espère Yves d'Amécourt.

Seulement, il faut sortir le chéquier. Accueillir le Tour, c'est entre 70 et 120 000 euros. Pas un problème assure le maire qui s'est renseigné auprès de communes de tailles similaires : Bazas — ville départ en 2002 — et Eymet, en Dordogne, qui a reçu le peloton cette année. "La commune d'Eymet a créé une association qui a cherché ensuite des mécènes, des sponsors... J'ai parlé avec les gens de Bazas et ils m'ont dit que le budget n'était pas le problème le plus important. C'est plutôt les équipes de bénévoles. Mais il y a déjà des gens qui nous ont dit "si Sauveterre accueille le Tour, on sera présent" ".

Le parcours dévoilé le 17 octobre

Le "rêve" d'Yves d'Amécourt serait de recevoir un départ de contre-la-montre, avec une arrivée à Bordeaux. Seulement, la préfecture de la Gironde a déjà dit qu'elle n'avait pas fait acte de candidature pour l'année prochaine.

Réponse le 17 octobre, jour où sera dévoilé le parcours du Tour de France 2018. Inutile de croire aux cartes qui circulent actuellement sur le net, ce sont des fausses ! On connaît seulement, à ce jour, les quatre premières étapes. Le dernier arrêt du peloton en Gironde remonte à 2010 avec un contre-la-montre entre Bordeaux et Pauillac.