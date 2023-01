"Sauvons nos bouchers", une vingtaine d'artisans manifestent devant la mairie de Bordeaux

Ils ont bien peur d'être les prochains sur la liste. Après les boulangers, les bouchers se retrouvent asphyxiés par la flambée des coûts de l'énergie. Une vingtaine d'artisans ont alerté sur leur situation financière ce lundi matin devant la mairie de Bordeaux. "Sauvons nos bouchers ", peut-on lire sur la banderole tenue par les artisans.

1 boucher sur 2 pourrait mettre la clé sous la porte

Parmi les charges qui ont explosé : l'électricité à cause notamment des chambres froides, particulièrement énergivores. "La facture a été multipliée par trois", explique ce lundi matin sur France Bleu Gironde, Nathalie Coulon, bouchère à Cestas et présidente du syndicat de la boucherie en Gironde. "Moi j'attends ma facture sous peu j'ai peur. Je me demande si je vais pouvoir la payer. Quand mes collègues m'annoncent qu'ils ont 20.000 euros au lieu de 200 euros", s'inquiète-t-elle.

D'après le syndicat, un artisan girondin sur deux pourrait mettre la clé sous la porte d'ici le printemps. L'interview est à écouter en intégralité ici .

