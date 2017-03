À Savigné-sous-le-Lude, presque tous les services publics ont déserté

À Savigné-sous-le-Lude, dans le Sud-Sarthe, seule persiste la mairie, qui fait aussi agence postale communale. L'école et de nombreux commerces ont fermé, et la commune perd des habitants.

Savigné-sous-le-Lude est un village de 433 habitants, du Sud de la Sarthe, à la limite du Maine-et-Loire : "On est à la limite du département, on n'a pas de rivière et on n'a pas de grande route. On est mal placés aussi", analyse Gilbert, bientôt 85 ans. Il est né ici et, en 85 ans, il a vu le village se vider, à la fois de ses commerces, de ses services publics et de ses habitants. "On a quand même une agence postale mais elle tourne au ralenti. Et puis il n'y a plus d'école, c'est ça qui est grave, regrette-t-il. Les jeunes qui ont des enfants, ils doivent les envoyer à l'école à Thorée-les-Pins. Moi j'aurais quand même préféré garder une école, au moins pour les petits".

Mélodie Fleurance et son mari, éleveur laitier, ont repris la ferme familiale sur la commune il y a 6 ans. Ils ont 2 enfants qu'ils doivent scolariser au Lude, à une dizaine de kilomètres. Quant aux autres démarches : "J'essaie de faire au maximum sur internet, explique-t-elle. Mais nous sommes en zone blanche, donc ça fonctionne quand ça veut bien fonctionner ! On n'a pas de haut débit, on ne peut pas télécharger quoi que ce soit. Alors on fait comme on peut... C'est-à-dire prendre la voiture avec ses enfants ou les faire garder, ce qui n'est pas toujours très pratique".

Un seul commerce très polyvalent

Alors Mélodie Fleurance comprend que des villages comme le sien se vident : "Rien n'est fait pour attirer les jeunes ici. Il n'y a pas de médecin non plus... Juste quelques médecins au Lude mais ceux qui sont partis à la retraite n'ont pas été remplacés. C'est vraiment contraignant. Savigné, c'est mon adresse postale mais je n'y fais rien : je traverse le village quand je vais à La Flèche, je vais à la Poste au Lude parce que c'est à côté de l'école. Si, je suis allée à la mairie quand mes enfants sont nés, pour mon livret de famille, mais c'est tout."'

Dans le bourg, il ne subsiste comme service public que la mairie, qui fait aussi agence postale communale sur ses horaires d'ouverture, 6 demi-journées par semaine. Mais il reste tout de même "Au P'tit Savigné", l'unique commerce très polyvalent du village : épicerie, dépôt de pain, de gaz, de presse, café, restaurant... Eva et Sébastien ont repris le commerce il y a un an, avec une aide de la commune pour les travaux. "Si on veut faire restaurant, il faut faire ce qu'il y a à côté, c'est une sorte de "package". De toute façon avec 400 habitants, il n'y a pas suffisamment de monde pour faire vivre plusieurs commerces". Chaque midi, leur restaurant attire tout de même plusieurs dizaines de clients.

