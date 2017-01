Savigné-sur-Lathan : formidable mobilisation pour venir en aide à Typhanie et sa famille

Le 26 décembre 2016, la maison que Typhanie loue avec son mari à Savigné-sur-Lathan (Indre-et-Loire) a été totalement détruite par un incendie. Un appel à la générosité a été lancé par son employeur, un restaurateur de St Roch. Et vous avez été nombreux à vous mobiliser.

Typhanie, son compagnon et sa petite fille de 1 an et demi ont tout perdu tout le lendemain de Noël dans l'incendie de leur maison à Savigné-sur-Lathan .

Cette jeune femme est salariée du restaurant Bleu d'Armor à Saint Roch et ses employeurs Sonia et Vincent Jacquemin ont lancé un appel à la solidarité.

Et on peut dire que la mobilisation a été très forte.

On a vu l'explosion des appels téléphoniques. On était à plus d'une centaine en 3 jours. Il y a des gens qui vidaient des maisons entières et qui nous proposaient la maison complète. Hallucinant !! On a eu des cartons de vêtements et aussi de l'argent. Un chèque de 10 euros, un billet de 5 euros. Vincent Jacquemin, le patron du restaurant Bleu d'Armor

Typhanie et sa famille ont emménagé depuis samedi dernier dans une maison à Cléré-les-Pins.