Savigny-en-Sancerre : un élan de solidarité pour Nolan

Il va y avoir de l'ambiance ce samedi après-midi à Savigny-en-Sancerre. Les parents d'un petit enfant autiste ont lancé un appel sur facebook aux motards pour qu'ils se rassemblent sur la place du village vers 15H00.

C'était l'anniversaire de Nolan jeudi. Le petit garçon a eu 7 ans et il se passionne pour les motos. "Les enfants autistes ont des centres d'intérêt restreints, et Nolan aime regarder ce qui tourne... comme les roues de moto. Et puis, ça le fait rire de faire signe aux motards" explique Sabrina, sa maman. D'où l'idée de cet appel sur facebook. Mais jamais la maman du petit garçon n'aurait cru que les motards auraient autan de coeur. Ils seront sans doute plus d'une centaine à se rassembler sur le champs de foire du village.

Une photo de Nolan, dans l'entrée de sa maison. L'enfant a trouvé une place en IME. Il part le matin et revient le soir. © Radio France - Michel Benoit

Le restaurant de Savigny-en-Sancerre, le Chevalier Sancerrois, va même reverser 10 % de sa recette en faveur de l'enfant !. Mais chut ! C'est une surprise pour Nolan qui n'est au courant de rien. Cerise sur le gâteau : les pompiers du village ont même prévu de l'emmener dans leur camion rouge !

Nolan se passionne pour les motos. © Radio France - Michel Benoit

Cet hiver, les parents de Nolan avaient également lancé un autre appel sur facebook : recevoir un maximum de cartes postales adressées à Nolan. Le succès est au delà des espérances. Depuis le mois de février, les cartes postales ne cessent d'affluer : du Japon, de la Bolivie, d'Allemagne. Elles permettent à Nolan de progresser en reconnaissant les lettres de l'alphabet. Le petit garçon sait maintenant écrire son nom. De cette manière, Nolan pallie aussi au manque de copains, et ses parents se sentent moins seuls aussi car élever un enfant autiste relève souvent du parcours du combattant. Bonne nouvelle, depuis mardi, Nolan a obtenu une place en institut médico-éducatif. La priorité pour la famille, c'est maintenant de financer des équipements pour Nolan : " Quand Nolan fait une crise, il jette les objets qui reviennent parfois sur lui, après avoir heurté les murs. Il faudrait qu'on puisse mettre des protections " explique Sabrina. En attendant, un enfant de 13 ans, Maxime a ouvert une cagnotte sur Leetchi pour acheter un tricycle à Nolan. Il faut récolter 630 euros. Si vous voulez également envoyer une carte postale au petit Nolan, voici son adresse : 18 route de la Chapelle, 18240 Savigny-en-Sancerre.

https://www.facebook.com/search/top/?q=nolan%20mon%20fils%20ma%20bataille%20pour%20l%20autisme%20et%20trouble%20associ%C3%A9s