Chambéry, France

Top départ pour la collecte des Restos du cœur en Pays de Savoie et dans toute la France. Trois jours de mobilisation devant les supermarchés de ce vendredi à dimanche.

En Savoie 300 bénévoles seront postés devant une cinquantaine de supermarchés. L'année dernière 60 tonnes de nourritures ont été récoltées mais cette année l'association en attend plus parce qu'il y a une forte demande. Mille Savoyards de plus se sont inscrits aux Restos du Cœur.

Besoin de plats cuisinés, produits pour bébé, légumes secs ...

Les Restos de Savoie ont besoin de conserves, de plats cuisinés, de légumes secs, confitures, compotes, sucre, thé, café, chocolat, biscuits secs, pâtes, huiles et céréales mais aussi de nourriture pour bébé et de produits d'hygiène.

Les denrées sont envoyées dans les 10 centres de Savoie. © Radio France - Caroline Pomès

Des étudiants et des parents isolés

La collecte est très importante. Le stock récolté pendant ces trois jours devra tenir jusqu'en novembre prochain. Il permettra de nourrir les 6 000 personnes inscrites en Savoie.

"Depuis quatre ans, nous distribuons de plus en plus de repas. Cette année, c'est 23% de plus à Chambéry." - Alain Schermesser, président des Restos du Cœur de Savoie.

Par rapport à l'année dernière, Chambéry a distribué 26% de repas supplémentaires soit 12 194 repas cet hiver. A Moutiers, c'est 31% de plus. "Depuis quatre ans, nous distribuons de plus en plus de repas," explique Alain Schermesser, président des Restos du Cœur de Savoie. "Nous voyons de plus en plus de parents isolés, de familles entières du grand-père aux petits-enfants et _surtout des étudiants, ça n'existait pas avant._"

La collecte des Restos dure tout le week-end © Visactu - Visactu