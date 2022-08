Savoie : 80 ans après, Aiguebelette rend hommage aux Juifs déportés lors de la rafle du 26 août 1942

Un arbre de la mémoire a été installé à Aiguebelette-le-Lac en hommage aux Juifs déportés et cachés.

Il y a 80 ans, le 26 août 1942, 12 Juifs ont été raflées à Aiguebelette-le-Lac puis déportées. Six d'entre eux, des enfants, ont pu être sauvés à Vénissieux. Dans cette zone pourtant "libre", 28 enfants ont été cachés, des familles y étaient aussi assignées à résidence pendant la seconde guerre mondiale. Une rafle méconnue de l'histoire, et mise au jour par l’association "Mémoire août 1942", créée à la Bridoire en 2019.

Cérémonie de commémoration Aiguebelette-le-Lac Copier

Ce vendredi, une statue a été inaugurée en face de la mairie d'Aiguebelette-le-Lac en leur mémoire, devant environ 200 personnes.

Sur chaque feuille de l'arbre, un nom est gravé dans le métal, dont celui de la famille de Jean-Pierre Foucault, mais aussi de Simha Arom, le seul à s'être échappé de cette rafle du 26 août 1942. Il avait 12 ans. "Les gendarmes de Pont-de-Beauvoisin sont venus avec un autobus nous chercher dans la maison où vivaient mes parents. On est montés. A l'arrêt d'après, mon père m'a donné un billet, il a ouvert la porte et m'a jeté dehors". Ses parents ont été déportés à Auschwitz. Simha Arom est ensuite devenu un ethnomusicologue de renommée internationale au CNRS.

Témoignage de Simha Arom Copier

La mère de Betty Lewkowicz a également été déportée. Betty, 86 ans aujourd'hui, a été cachée pendant trois ans à Dullin, à l'âge de 6 ans. Elle est venue de Jérusalem pour assister à la cérémonie.

"Je sens que c'est un devoir pour moi de raconter, car après nous, il n'y aura plus personne. Vous savez, j'ai échappé à la mort plusieurs fois." - Betty Lewkowicz

"C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime tellement la vie et je profite de la vie." Et c'est grâce à l'association qu'elle a pu retracer l'histoire de sa famille. "La mémoire locale a beaucoup disparue", explique Frédéric Pélisson, le président de l'association. "En deux générations, comme les gens ne parlaient pas trop de ces événements-là, que les juifs concernés, pour ceux qui ont survécu, se sont expatriés très loin, on s'aperçoit que très peu de gens localement ne connaissent cette histoire."

Témoignage de Betty Lewkowicz Copier

Aiguebelette faisait en fait partie des six lieux de transport organisés par Vichy pour emmener les Juifs en zone occupée et les livrer à l'Allemagne. La préfecture lyonnaise, sur ordre du gouvernement de Vichy, avait réservé 150 lits à partir de début 1942 sur ce secteur. En tout, 20 Juifs ont été raflées entre 1942 et 1944 autour d'Aiguebelette. 28 enfants cachés ont été recensés.