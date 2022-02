Savoie : après une année blanche, les vacanciers viennent en station pour skier !

Les remontées mécaniques étaient restées à l’arrêt l’hiver dernier, à cause des restrictions liées au covid-19. Les touristes avaient alors plébiscités d’autres activités outdoor. Mais depuis le début des vacances scolaires, on constate un retour vers le tout-ski.

Les touristes ont oublié les raquettes et repris les skis cette année

Les balades en raquettes, en ski de randonnée, le vélo sur neige, la trottinette sur neige... toutes ces activités ont-elles toujours autant de succès en station ? Elles ont été plébiscitées l'an dernier quand les télésièges et les télécabines étaient restés fermés à cause des restrictions liées au covid. En Savoie, il semblerait que « l'effet découverte » soit retombé. C’est particulièrement le cas dans les très grands domaines skiables, un peu moins dans les stations-village.

À La Plage, retour à la normal

Dans la station de Tarentaise, pas de doute possible : il y a la queue devant les remontées mécaniques, mais dans les magasins de locations de matériel, de très nombreuses paires sont encore disponibles. Même constat concernant les skis de randonnées.

Les professionnels de La Plagne sont unanimes, la crise de l'an dernier n'a pas d'effet cet hiver sur les activités outdoor Copier

La crise de l’an dernier n’a pas fait évoluer ce marché de la raquette – Cédric gérant d’Intersport à La Plagne

Le plus souvent les vacanciers consacrent 80% de leur temps au ski de piste et 20 % à d’autres activités outdoor. Éric Laboureix est responsable de la société Elpro à La Plagne, il gère à la fois des activités liées au ski et son entreprise est leader dans l'outdoor sur la station. « Pour toutes ces activités, vélo électrique sur neige, descente sur luge, motoneige, nous sommes retombé à un stade d’avant covid, à notre rythme de croisière habituel ».

Écoutez ce reportage à La Plagne, avec des vacanciers curieux, mais amoureux du ski ! Copier

Cet hiver, dans les grands domaines skiables, ça sera donc, découverte de la montagne autrement mais après après le ski, qui reste la priorité des touristes.