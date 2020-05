Savoie : certaines plages rouvrent autour du lac du Bourget pour ce week-end de l'Ascension

Le Préfet de Savoie annonce la réouverture de cinq plages autour du lac du Bourget. Attention, la baignade de loisirs est toujours interdite ainsi que les rassemblements de plus de 10 personnes.

Bronzage oui, baignade non sur cinq plages du Bourget rouvertes au public

Pour ce week-end de l'Ascension, les Savoyards pourront remettre les pieds sur certaines plages autour du lac du Bourget. Les maires d’Aix-les-Bains, de Brison-Saint Innocent et de Chindrieux ont adressé au préfet de la Savoie des demandes de dérogation pour la réouverture de certaines plages de leur commune.

Cinq plages concernées où on pourra bronzer

Ce sont donc cinq plages qui sont de nouveau ouvertes au public :

Aix-les-Bains : plage du Rowing, d’Aix-les-Bains et du Mémard

: plage du Rowing, d’Aix-les-Bains et du Mémard Brison-Saint-Innocent : plage de la Pointe de l’Ardre

: plage de la Pointe de l’Ardre Chindrieux : plage du Chatillon

Nage en eaux livre sous conditions

La nage en eaux libres est également autorisée, au départ de :

Aix-les-Bains : Espace Lamartine, zone le long de la Digue du port de Mémard

: Espace Lamartine, zone le long de la Digue du port de Mémard Chindrieux : au départ du site de plongée, au sud du quai du port

La baignade reste interdite de même que les rassemblements de plus de 10 personnes. Sur ces plages, comme partout, les gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés. Des contrôles de police et gendarmerie auront lieu. Le non-respect de ces mesures pourra donner lieu à une verbalisation de 135 euros.

Et si les gestes barrières ne sont pas respectés, ces autorisations d’ouverture de plages sont susceptibles d’évoluer. En Bretagne, plusieurs maires ont demandé des fermetures de leurs plages en raison des incivilités.