Savoie : dans les maisons de retraite, on se protège de la chaleur

Il fait chaud en Savoie et en Haute-Savoie ce week-end. On attend jusqu'à 35 degrés au pic de la journée. Des périodes de chaleur pendant lesquelles il faut être particulièrement vigilants aux personnes fragiles : les enfants, les personnes malades et les personnes âgées.

Dans les maisons de retraite, des protocoles précis sont mis en place : aération des bâtiments la nuit et tôt le matin, hydratation régulière des résidents, présence obligatoire de salles communes climatisées... L'objectif est de préserver un maximum les résidents de la chaleur.

A l'Ehpad Notre-Dame, dans la commune des Marches en Savoie, 90 personnes sont accueillies et une centaine y travaillent. Tous les matins, les soignants ouvrent "quand il fait frais et ferment les volets dès que la chaleur commence à monter", explique Elodie Léger, directrice de l'établissement. Des ventilateurs sont installés dans les chambres et dans les couloirs, et comme le demande le protocole, plusieurs salles communes sont climatisées.

L'une des épreuves des soignants, c'est d'arriver à faire boire régulièrement les résidents, toutes les deux heures minimum. "La personne âgée a très peu soif donc on doit faire des petites quantités régulières, utiliser de l'eau rafraîchissante avec de la menthe du jardin par exemple, du citron ou du thé froid", détaille Cécile, l'infirmière coordinatrice. L'objectif, c'est de donner envie.

Côté alimentation, les soignants distribuent plus de fruits, notamment "du melon et de la pastèque" qui contiennent beaucoup d'eau.

ECOUTEZ - le reportage à l'Ehpad Notre-Dame en Savoie Copier

Toutes les fenêtres sont ouvertes pour laisser passer l'air © Radio France - Anabelle Gallotti

Manque constant de personnels

Si à l'Ehpad Notre-Dame le protocole contre la chaleur est bien en place, c'est surtout du personnel qu'il manque. Et ce, dans tous les établissements. "On cherche tous des infirmiers, des aides-soignants diplomés, des agents techniques ou logistiques. C'est une recherche qui est permanente", souffle Elodie Léger.

Heureusement l'été, il y a des renforts, "notamment des étudiants et ceux qu'on recrute pour les tours de boisson, de collation, pour surveiller que tout se passe bien dans les services, donner à boire..."