Savoie : des lycéens chambériens votent pour les César 2021

Un César lycéen va être remis lors de la cérémonie officielle. C'est la grande nouveauté de l'édition 2021 des César. Ce vendredi soir, à 21h, deux lycéens remettront une statuette au réalisateur de l'un des cinq films sélectionnés, les mêmes que pour le titre du "meilleur film". 1500 jeunes ont voté pour ce prix, dont 70 chambériens qui étudient au lycée Louis-Armand. Ils sont encadrés par Guillaume Deheuvels, enseignant en spécialité cinéma.

C'est une véritable révolution au sein de l'Académie des César. C'est la prise en compte officielle du regard et de la parole des lycéens de France autour des cinq films de la sélection. Et c'est aussi un aboutissement pour les élèves qui ont vu ces films, échangé et débattu ensemble. - Guillaume Deheuvels, enseignant en spécialité cinéma au lycée Louis Armand de Chambéry.

Des débats pour se forger un esprit critique

Pendant un mois, les lycéens chambériens ont vu les cinq films et passé du temps à débattre. Un temps précieux pour développer leur esprit critique : "ça nous permet de nous forger un avis qui évolue selon les propos qu'apportent les autres", raconte Joannah qui fait partie des 70 élèves.

Guillaume Deheuvels, à travers l'organisation de ce débat, cherchait cette émulation intellectuelle. "Je me garde bien d'influencer leur vote, je suis juste là pour assurer la médiation. Les élèves apprennent à traduire le plus fidèlement possible leurs émotions, les partager et argumenter à partir de leur regard sensible."

Les films en lice : Adieu les Cons d'Albert Dupontel, Adolescente de Sébastien Lifhshitz, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, Eté 85 de François Ozon et Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret.