Savoie : dix familles modestes profitent de vacances au ski tous frais payés aux Arcs

Dix familles modestes sont arrivées aux Arcs à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) ce lundi 18 avril pour un voyage au ski de cinq jours tous frais payés. C'est la station qui est à l'initiative de ce séjour, avec l'aide de l'hôtel Mercure des Arcs 1800 et de l'ESF, l'école de ski français. Le Secours Populaire, lui, s'est chargé de tirer au sort les dix familles parmi toutes celles qui avaient postulé. Les familles n'ont rien à débourser, tout est pris en charge : hébergement, cours de ski, spa, repas, piscine et même les équipements ! Une bouffée d'air frais pour ces familles qui n'auraient pas pu se permettre un tel voyage.

Les sports d'hiver, des vacances qui peuvent coûter cher

Après une petite balade pour se repérer dans le domaine skiable, c'est l'heure de la pause déjeuner à l'hôtel 4 étoiles pour les 36 hôtes. Les familles profitent d'une bonne salade avec vue sur les montagnes encore enneigées : "On en prend plein les yeux, avec de beaux paysages ! Ce sont des vacances de rêve" sourit Guilhaine. Elle arrive de la Drôme avec son mari et ses deux enfants. C'est la première fois au ski pour eux. Jamais la famille n'aurait pu se permettre un tel voyage : "C'est énorme ! Effectivement, on n'aurait pas pu se payer ces vacances. C'est très coûteux, on en profite d'autant plus" poursuit la mère de famille.

En effet, les vacances au ski ne sont pas toujours données. Laurent Nicoleau, le patron de l'hôtel, en a conscience : "Le sport d'hiver c'est pour une élite, il faut dire les choses comme elles le sont". Le directeur prend pour exemple les tarifs au mois de février, en pleine saison : "La chambre est à plus de 500 euros la nuit ! Sans compter, les cours de ski ou les remontées mécaniques". D'ailleurs, peu de Français partent au ski. Ils ne sont que 13% à se payer un séjour à la montagne chaque année selon un sondage Ipsos de février dernier.

Guilhaine et son fils Thomas, venus de la Drôme © Radio France - Flavien Groyer

La découverte du ski pour beaucoup d'entre eux

Hôtel, spa, piscine, remontées mécaniques, équipements, repas : tout est payé ! Patricia, infirmière haut-savoyarde, voyage avec ses quatre enfants : "On voyage avec classe, c'est vraiment le confort" lance t-elle tout sourire, son petit dernier dans les bras. Les cours de ski aussi sont pris en charge. C'est le programme de l'après-midi pour les 36 vacanciers. Des cours qui "inquiètent un peu" Guilhaine et qui font même "peur" à Anita, venue de Strasbourg (Alsace). Au contraire, ses filles Joanna et Maria ont plutôt hâte. Elles se sont d'ailleurs déjà essayées au ski : "C'est cool" confie Maria, "on va pouvoir prendre le télésiège et mieux apprendre à faire du ski" ajoute sa grande sœur Joanna. Il a fallu également équiper tous les invités, c'était la mission de Julien : "Ils étaient tous super contents, les enfants surtout avec la découverte des chaussures" s'amuse-t-il. Il est ravi de pouvoir leur louer gratuitement les équipements : "Pour leur faire profiter et qu'ils puissent s'amuser en famille".

Joanna (à gauche), Anita (à droite) et Maria (au fond) © Radio France - Flavien Groyer

Patricia et deux de ses enfants. Ils arrivent de Haute-Savoie. © Radio France - Flavien Groyer

Les dix familles devraient passer de bons moments d'ici la fin du séjour vendredi. La station des Arcs comptent déjà renouveler l'opération avec de nouvelles familles.