Courchevel, Saint-Bon-Tarentaise, France

Chaque été les secours en montagne de la Savoie, peuvent compter sur le renfort d'un hélicoptère supplémentaire. Il faut dire que si le pic d'activité se situe bien sûr en hiver, juillet-août sont aussi deux mois bien chargés pour les secouristes. La montagne attire de plus en plus de touristes en été.

Les types d'interventions

En Savoie, la première cause d'intervention l'été sont les accidents de randonnée, suivis des accidents de VTT, de vol libre puis d'alpinisme. Environ 10% des accidents sont très graves et nécessitent une intervention rapide des secours

Sur l'ensemble du département, 33 gendarmes, 32 CRS et 27 pompiers sont spécialisés dans le secours en montagne.

6000 euros de l’heure

On le sait, les secours n’ont pas de prix, mais ils ont un coût. A titre d’exemple, une heure de vol de l’hélicoptère de la sécurité civile coute 6000 euros. Alors bien-sûr les secours sont prêts à intervenir 24h sur 24 mais le préfet de la Savoie, Louis Laugier, rappelle « qu’il ne faut pas les mettre en danger » avec un comportement inconscient.

Les secouristes martèlent une nouvelle fois les consignes de bon sens : tous les pratiquants de la montagne doivent regarder les prévisions météo, partir avec une carte, être bien équipés et avoir un smartphone pour être plus facilement localisés, via la géolocalisation.