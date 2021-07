Pass sanitaire : en Savoie les restaurateurs se préparent

La Parlement valide l'extension du pass sanitaire dès le début du mois d'août. Elle concerne notamment les restaurateurs et les patrons de bars. Alors les établissements savoyards s'organisent tant bien que mal pour pouvoir contrôler leurs clients dans moins d'une semaine.

La question vire au casse-tête dans les restaurants et les bars en Savoie : comment contrôler les pass sanitaire des clients dès le début du mois d'août? C'est désormais obligatoire puisque le Parlement a adopté le projet de loi proposé par le gouvernement. Dans moins d'une semaine, il faudra donc être vacciné contre le covid-19 ou posséder un test négatif de moins de 48 heures pour aller manger au restaurant ou boire un verre. Les restaurateurs qui ne contrôleraient pas leur clientèle s'exposent à une sanction administrative pouvant aller jusqu'à la fermeture de leur établissement.

La galère pour les terrasses

Alors les professionnels du secteur s'organisent. Certains embauchent du personnel supplémentaire pour scanner les QR Code, mais la plupart ne peuvent pas se le permettre. "Je vais m'en occuper personnellement et quand je ne serai pas là, ce sera mon adjoint", raconte Michel Naas, le patron du restaurant le Savoyard à Chambéry. Dans son établissement, les clients sont généralement accueillis à l'entrée de la terrasse, délimitée par des barrières en bois. Mais un peu plus loin, dans le centre-ville, sur la place du Palais de Justice, Johann Prame, le responsable du Chapon fin, s'arrache les cheveux. "Ça arrive de toutes part sur une place comme celle-ci. Je ne peux pas mettre en place un filtrage à l'entrée. Nous allons contrôler les pass sanitaire au moment de la prise de commande", explique-t-il.

La crainte de tensions avec les clients

Dans le cas où un client sans pass sanitaire serait déjà installé, la seule solution sera pour ces restaurateurs de lui demander de partir. Mais c'est une opération diplomatiquement délicate pour Michel Naas. Ce professionnel, qui fait aussi parti du Groupement national des indépendants (GNI), va donc demander au gouvernement comment réagir dans une telle situation. Une réunion est en effet prévue en visio-conférence ce mardi 27 juillet. Il y participe entant que représentant de certains restaurateurs et hôteliers savoyards.

J'ai peur que nos terrasses ne se transforment en champ de bataille. Les gens risquent de ne pas supporter de se faire virer - Michel Naas, restaurateur à Chambéry

L'autre question que posent les professionnels du secteur de la restauration est celle des "faux pass sanitaires" puisqu'ils ne peuvent pas contrôler l'identité de leurs clients et donc vérifier que le pass qui leur est présenté n'est pas celui d'une autre personne. "Des gens peuvent nous tromper mais nous, en tant que restaurateurs, nous ne pouvons pas faire la police", s'inquiète Johann Prame.

Un crash test

Aux Ménuires, la gérante du Comptoir, au pied des remontées mécaniques, a même fait quelques jours de test en cette fin de mois de juillet pour voir comment réagissaient les clients. "J'ai constaté que ça prenait énormément de temps. Parce que dès que je demande le pass sanitaire, les gens veulent débattre, et on est obligé de répondre. Parfois je passais dix minutes avec la même personne. Ce n'est pas possible", s'indigne Sabrine Nekhili, la gérante. Les représentants de la profession auront donc de nombreuses questions à poser à la réunion organisée ce mardi 27 juillet avec les ministères concernés.