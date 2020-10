Savoie : et si les bars fermaient à 22 heures dès ce week-end ?

Pour l'instant la Savoie est en zone d'alerte, mais elle pourrait passer très vite en zone d'alerte renforcée. Cela pourrait être confirmé dès ce jeudi soir par le ministre de la Santé Olivier Véran. La Savoie affiche aujourd'hui une dégradation de sa situation sanitaire liée au Covid-19. Ainsi, le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants) est désormais supérieur à 177 dans le département, ce qui correspond à l'un des critères pour être classé en zone d'alerte renforcée.

Les patrons de bars et restaurants déjà reçus en préfecture

Selon les informations de France Bleu Pays de Savoie, une réunion a déjà eu lieu en préfecture ce mardi, entre les représentants des bars et restaurants (comme l'UMIH et le GNI-groupement national des indépendants) et le préfet. Rien n'a été officiellement annoncé, mais l'objectif semble clair : il faut préparer ces patrons au renforcement des mesures face à l'épidémie de Covid-19 et surtout à la fermeture à 22 heures pour les bars.

L'UMIH (union des métiers de l'industrie hôtelière) a déjà informé ses adhérents qu'il fallait s'attendre dans les prochains jours. Dans un document, le syndicat écrit aussi que la fermeture des bars est programmée à 22 heures et la vente d'alcool interdite dès 21 heures sauf dans des restaurants "assis et accompagné d'un repas".

Le courrier de l'UMIH transmis à ses adhérents en Savoie - dr

Alcool interdit dès 21 heures ?

Certains propriétaires nous ont ainsi confié qu'ils réfléchissaient déjà à une stratégie pour être considéré comme un restaurant après 22 heures. Par exemple, les planches de charcuteries servies dans de nombreux bars pour accompagner une boisson pourraient être servies à l'assiette, comme un plat de restaurant.

Reste à savoir quand ces mesures entreront en vigueur en Savoie, dès ce week-end ou dès lundi. Le préfet fera des annonces ce vendredi matin.