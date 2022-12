Savoie - Faut-il s'attendre à des bouchons à chaque flocon de neige ?

Photo d'illustration. La neige et de bouchons sur la Haute-Savoie et la Savoie mardi 13 décembre

Des voitures bloquées ou au ralenties pendant des heures sur les autoroutes des pays de Savoie : c'était la situation mardi matin entre 6h30 et 9h . C'était difficile notamment sur l'autoroute A 41 entre Chambéry et Annecy avec un poids lourds en travers de la route qui a bloqué une voie. Autre point noir, pour la même raison, à partir de 7h sur l'autoroute A43, entre Albertville et Chambéry.

De la neige aux heures de pointes : difficultés inévitables

Les agents des services des routes étaient sur le pont dès 4h du matin précisent les responsables en charge des routes au département de la Savoie. Selon eux "la situation a été bien gérée". Ce mardi matin, pourtant, les automobilistes ont doublé ou triplé leur temps de parcours habituel.

"Je n'ai pas l'impression que les automobilistes ou les agents aient été surpris par la neige" - Le département de la Savoie

"Il a neigé, avec les conditions de froid, quelques soit les moyens qu'on met en œuvre la neige tient au sol. On est sur le terrain depuis 4h. La neige, pendant la période de gros trafic, cela crée des ralentissements" explique Jean-Philipe Laplanche, directeur du service des routes au département de la Savoie.

L'info trafic sur France Bleu Pays de Savoie © Radio France - Olivier Cattiaux

Mettez des pneus neige ou des chaînes !

Les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière indiquent aussi que la situation n'avait rien d'exceptionnelle mardi matin. Mais selon eux, il y a encore trop de voiture ou de camions qui circulent sans pneus neige. Au Département de la Savoie, on confirme : "Il suffit d'un véhicule pour bloquer tout le monde. Je crains qu'en s'avoie, alors qu'on devrait tous avoir des équipements spéciaux, beaucoup de personnes ne soient pas encore équipées."

Fortes chutes de neige en ville, à Chambéry les services municipaux sur le pont

La villes souligne que les agents municipaux des services techniques, mis en alerte au préalable sont intervenus dès les premiers flocons pour déneiger et rendre la chaussée praticable pour les piétons, les vélos et les véhicules. "Des opérations de déneigement entamées dès 3h du matin par les agents placés en astreinte". Vingt agents municipaux du service voirie ont entamé les opérations de déneigement au moyen de six camions et trois tracteurs.

Ils ont été rejoints dès 4h du matin par une centaine d’agents municipaux des services propreté urbaine et espaces verts pour entamer le déneigement des pistes cyclables et trottoirs. Au total, selon un communiqué de la mairie, près de 70 tonnes de sel ont été répandues sur la voirie pour permettre la circulation de tous.

Chambéry sous la neige décembre 2022 © Radio France - Anabelle Gallotti