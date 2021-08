Savoie : finie la pédagogie, les contrôles du pass sanitaire s'intensifient

Dès ce lundi, les contrôles du pass sanitaire seront plus nombreux et plus strictes, notamment dans les restaurants, bars et cafés où le QR code est en place depuis une semaine. Les gendarmes ont patrouillé dans des restaurants au bord du lac d'Aiguebelette. Reportage.

Une semaine après la mise en place du pass sanitaire dans les restaurants, cafés et bars notamment, les contrôles des forces de l'ordre vont être plus nombreux et plus stricts à partir de ce lundi. La pédagogie laisse place à la répression.

REPORTAGE La gendarmerie contrôle les restaurateurs au bord du lac d'Aiguebelette. Copier

Des gendarmes de la brigade de Savoie ont mené une opération de contrôles dans des restaurants au bord du lac d'Aiguebelette. "C'est l'heure du repas, c'est l'heure du coup de feu donc on va vérifier la mise en place du contrôle du pass sanitaire pour les clients", explique un gendarme.

Des clients globalement compréhensifs

Les clients se plient aux contrôles. © Radio France - Louise Buyens

Entre l'apéro et l'entrée, les clients sortent leur QR code. "Là c'était primordial d'avoir son pass, je comprends tout à fait les contrôles, cela ne m'ennuie pas, au contraire je trouve que c'est bien", réagit une cliente. "_Si on veut continuer à fréquenter les bars et restaurants on a pas le choix_, il faut jouer le jeu", selon un autre vacancier.

Mais tous ne sont pas du même avis, raconte un patron de restaurant qui estime que 20% de ses clients sont plus que réticents au pass sanitaire : "On a eu un client qui ne voulait pas présenter son pass du coup on lui a dit qu'on ne le servirait pas". D'autres tentent leur chance, comme avec cette deuxième restauratrice : "Des gens nous appellent pour nous demander si on prend le pass sanitaire".

Les restaurateurs installent des panneaux à l'entrée de leur établissement. © Radio France - Louise Buyens

La sanction tombe au bout de plusieurs contrôles

Le capitaine Jean-François Laporte de la compagnie de gendarmerie de Savoie. Copier

Conscients des difficultés auxquels les restaurateurs font face, les forces de l'ordre font preuve de souplesse. L'amende ou la fermeture administrative n'arrivera qu'au bout de plusieurs contrôles sans être dans les clous.

L'amende peut aller de 1.000 à 45.000 euros pour le restaurateur. Elle est de 135 euros pour les clients.