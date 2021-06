Savoie : il marche 250 km pour retrouver son frère, en rééducation après un covid long

Séquence émotion à Saint-Alban, en Savoie. Robert, 63 ans, en rééducation après un Covid long a retrouvé ce vendredi son frère, venu à sa rencontre après une marche de 250 km depuis les Cévennes.

"Nos pieds et nos jambes nous rappellent qu'on a bien marché", sourit Bernard. Il a parcouru plus de 250 kilomètres pour arriver à Saint-Alban (Savoie) où son frère, Robert, est en centre de rééducation. Pendant ces onze jours de marche, Bernard était accompagné d'un ami marathonien pour relever ce défi : un second souffle pour Bob - le surnom de Robert qui a passé 55 jours dans le coma.

Ça me tenait à cœur de faire cette marche. C'est symbolique, la petite souffrance qu'on a eue c'est rien à côté de ce qu'il a eu et de ce que les autres ont - Bernard, le frère de Robert

Robert entouré des deux marcheurs, de sa femme et du docteur Badet © Radio France - Justine Leblond

Cette démarche a ému Robert. Il s'est levé de son fauteuil pour les accueillir, aidé par les bâtons de marche de son frère. "C'est une super émotion. Je ne pensais pas que mon frère allait faire pratiquement 300 km à pieds, sous le soleil, pour venir me voir."

Une marche pour remercier les soignants

Cette épreuve a aussi été difficile pour sa femme, Cathy, elle-même touchée par le covid. "Je n'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qu'il se passait. Je faisais des aller-retours entre la maison et le service de réanimation." Un mode de vie qui a fortement rapproché le couple du personnel hospitalier du CHMS. "L'hôpital a été notre seconde famille durant tous ces mois. Grâce aux soignants on est là, en vie tous les deux aujourd'hui."

Cathy, la femme de Robert, avait préparé des ballons pour accueillir les marcheurs et remercier les soignants © Radio France - Justine Leblond

Le docteur Michel Badet qui a suivi Robert, tenait à être présent. "C'est la vie qui reprend.Toutes les histoires en réanimation ne se terminent pas aussi bien", détaille le docteur du service de réanimation de l'hôpital de Chambéry. "On a vécu douloureusement ces douze derniers mois. Il y a des belles histoires, il y en a des plus tristes. Celle-là on en profite, ça nous nourrit pour continuer."