Savoie : la déprogrammation chirurgicale pour faire face à la 3e vague du Covid, "plus jeune et plus grave"

La situation est de plus en plus critique au Centre hospitalier Métropole Savoie

Ce mercredi 7 avril, l'Agence Régionale de Santé (ARS) a demandé à tous les hôpitaux et cliniques d'Auvergne-Rhône-Alpes, publics comme privés, de déprogrammer les interventions chirurgicales non urgentes, pour au moins deux semaines. Le taux d'occupation dépasse les "95 %" dans les hôpitaux de la région.

A l'hôpital de Chambéry, le Centre hospitalier Métropole Savoie, cette décision était nécessaire. La situation est de plus en plus tendue dans le service d'infectiologie. "On a pratiquement plus que des patients Covid", explique le chef du service Emmanuel Forestier. "On a eu une accélération assez forte sur les dix derniers jours." Depuis la deuxième vague, c'était en moyenne une quinzaine de patients qui occupaient des lits en infectiologie, aujourd'hui c'est 32 places sur 36 qui sont prises par des "patients Covid".

Des personnes plus jeunes en réanimation

L'état des patients est plus critique que lors de la première et de la deuxième vague. En Savoie, plus de 85 % des cas sont des variants anglais. Un virus qui se transmet plus vite, et qui contamine plus.

"Des personnes de 30, 40, 50 ans, qui n'étaient pas du tout hospitalisées pendant la première et la deuxième vague, se retrouvent dans nos services en hospitalisation. On doit leur donner de l'oxygène, voire les placer en réanimation." - Olivier Rogeaux, infectiologue au CHMS

Toutes les opérations chirurgicales non urgentes

Face à cette troisième vague critique, l'ARS a donc demandé à tous les hôpitaux de déprogrammer les opérations chirurgicales non urgentes et non liées au cancer, d'ici vendredi et pendant 15 jours. Le CHMS se réorganise. "Tous les patients qui devront être déprogrammés seront rappelés individuellement dans les 48 heures, pour les informer de la situation et pouvoir reprogrammer une autre intervention" affirme le directeur général de l'établissement, Florent Chambaz.

L'intérêt de la déprogrammation, c'est d'ouvrir des nouveaux lits pour les soins critiques. On passe de 18 à 41 en Savoie, dont 36 en réanimation. Mais également d'avoir plus de personnel habitué à travailler en soins critiques. Depuis la deuxième vague, 18 infirmiers et infirmières ont été formés en interne pour renforcer les troupes. Seulement, ce n'était plus suffisant. Emmanuel Forestier explique l'intérêt de travailler avec le personnel des blocs opératoires, qui ont "des compétences en en anesthésiologie et potentiellement en réanimation qui sont précieuses pour monter en charge au niveau des lits de soins critiques".

Le risque, si la contamination s'accélérait encore, serait de devoir transférer des patients dans d'autres départements, ou de "faire le tri entre les patients" ce que les médecins savoyards ne souhaitent évidemment pas.