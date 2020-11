Savoie : le Département décide de fermer les derniers grands cols à la circulation

A partir de ce mercredi 16 heures, les cols du Mont-Cenis, du Glandon, de la Croix de fer et de la Madeleine sont fermés à la circulation. Ils faisaient partie des derniers grands cols encore ouverts en Savoie.

Fin septembre, la route du col du Glandon avait déjà été fermée à cause de la neige.

Il n'est désormais plus possible d'emprunter les grands cols de Savoie. Avec l'hiver qui arrive, le Département vient d'annoncer la fermeture à la circulation des quatre derniers grands cols encore ouverts à partir de ce mercredi, 16 heures. Il s'agit des cols du Mont-Cenis, du Glandon, de la Croix de fer et de la Madeleine.

Depuis début octobre, la fermeture des autres grands cols avait été échelonnée. D'abord le col de l’Iseran, puis le Galibier, le Petit-Saint-Bernard et enfin le Cormet de Roselend le 16 novembre.

Dans un communiqué, le Département de la Savoie précise aussi que 150 saisonniers ont été recrutés pour aider les 450 agents chargés de s'occuper des routes cet hiver. La réouverture des cols est prévue au printemps.