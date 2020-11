Savoie : le gouvernement propose un titre de séjour à l'aide-soignante menacée d'expusion

Olivier Véran et Marlène Schiappa proposent un titre de séjour à à Lydia Guinnou-Veyrat, cette aide-soignante béninoise exerçant en Savoie. Lydia Guinnou-Veyrat pourra rester en France.

Olivier Véran et Marlène Schiappa proposent un titre de séjour à à Lydia Guinnou-Veyrat, ce qui lui permettra de rester en France. Le ministre des Solidarités et de la Santé, et la ministre déléguée à la citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté, ont réagi après la médiatisation de l'histoire de cette aide soignante béninoise exerçant en Savoie, mais menacée d'expulsion depuis la mort de son mari.

Une reconnaissance de son travail d'aide-soignante en Ehpad

Dans un communiqué, les ministres mettent en avant la reconnaissance de "l’engagement de celles et ceux qui participent _au combat contre le Covid_, et compte tenu du travail assuré par Mme Guinnou dans un Ehpad, les ministres ont tenu à étudier ensemble son dossier". En relation avec le préfet de Savoie, il va être proposé à Lydia Guinnou-Veyrat un titre de séjour afin de lui permettre de rester en France et d’exercer son métier d’aide-soignante au sein de cet Ehpad.