Savoie : le marquage obligatoire des vélos "va limiter le recel" estime l'association Roue Libre

Un code sur le cadrant : c'est ce qu'auront tous les vélos neufs dès le 1er janvier. L'objectif de ce marquage ? Pouvoir identifier facilement son vélo, par ses coordonnées, notamment en cas de perte ou de vol.

Cyril Carpentier, représentant de l'association Roue Libre qui milite pour l'utilisation du vélo en Savoie, apprécie la nouvelle : "On reconnaît l'intérêt de ce marquage pour _limiter le recel_. Dans le cadre d'une revente de vélo sur un site de petites annonces, un particulier peut facilement vérifier, depuis le site de Bicycode, si le vélo qu'il achète est volé ou non, grâce à ce numéro d'identification."

Et si on se fait voler son vélo, on a plus de chance de le retrouver."On sait que ça va permettre aussi plus facilement à un propriétaire de retrouver son vélo volé, une fois celui-ci retrouvé et identifié par la police", détaille Cyril Carpentier.

Légère inquiétude vis-à-vis du traçage

Ce qui inquiète l'association Roue Libre, c'est l'obligation, et le potentiel traçage que ça implique. "On aurait préféré que ce marquage soit laissé au libre choix de chaque personne. Bien sûr,ce n'est pas quelque chose qui va nous suivre, savoir où on va. Mais c'est la création d'un nouveau fichier, qui va permettre de savoir quel vélo appartient à qui et à quelle adresse. Quid aussi éventuellement d'une fuite de ce fichier qui se retrouverait sur internet qui puisse tomber dans les mains de personnes qui puissent se dire 'oh bah tiens, telle personne possède un vélo de plusieurs milliers d'euros et habite à telle adresse'. On s'inquiète que ce soit de nouveau un traçage supplémentaire qui soit mis en place."

A partir de juillet, les vélos d'occasion auront aussi le droit à leur code d'identification unique.