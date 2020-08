Savoie : le masque devient obligatoire à Valloire

Première commune à franchir le pas en Savoie, Valloire impose désormais le port du masque dans les secteurs les plus fréquentés de la commune. La station de Maurienne accueille en ce moment de nombreux touristes.

Elle est la première commune savoyarde à franchir le pas. Depuis lundi, le port du masque est obligatoire dans certains secteurs fréquentés de Valloire. La mesure concerne essentiellement l'hypercentre de la station de Maurienne, ainsi que le hameau des Verneys. Le maire Jean-Pierre Rougeaux justifie sa décision par la fréquentation touristique importante du moment.

Pas d'obligation préfectorale pour le moment

De son coté, la préfecture de Savoie n'envisage pas pour l'instant de mesures à l'échelle départementale, en raison de la relative stabilité sanitaire actuelle dans le département.

En Haute-Savoie en revanche, où la circulation du coronavirus est plus active, le masque est désormais obligatoire par arrêté préfectoral sur tous les marchés ainsi que les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique. Les mairies d'Annecy, Chamonix et Megève ont également décidé de l'imposer dans certains secteurs piétonniers fréquentés.