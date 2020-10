Savoie : le préfet annonce la fermeture totale des bars et des salles de sport

Après l'extension du couvre-feu annoncée par le Premier ministre Jean Castex, les préfets des départements concernés détaillent les modalités de mise en place de cette nouvelle mesure. Pascal Bolot, le préfet de la Savoie, prendra un arrêté demain.

Bars, salles de sport, piscines vont fermer

A partir de ce samedi, voici les établissements qui vont fermer toute la journée :

les bars

les salles de sports

les salles d'exposition

les salles de jeux et les casinos

Certaines activités à la piscines seront toutefois maintenues pour les groupes scolaires, les étudiants et les sportifs professionnels et de haut-niveau. Les foires et les fêtes foraines sont également interdites.

Les restaurants pourront rester ouverts en dehors des horaires du couvre-feu mais en respectant toujours le protocole sanitaire dont la règle de six clients maximum par table.

D'autres restrictions sont également en vigueur :

La consommation d'alcool est prohibée sur la voie publique entre 19h et 6h.

Les rassemblements sur la voie publique sont limités à six personnes et les événements à 1.000 personnes.

Les centres commerciaux, musées, zoo restent ouverts dans le même créneau, dans la limite d’une jauge d’1 client pour 4 m².

Le port du masque est également étendu dehors à Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville.

"Le virus circule très rapidement en Savoie"

Durant sa conférence de presse, le préfet a expliqué que "le virus circule très rapidement en Savoie, cette situation conduit le gouvernement à prendre des mesures énergiques et donc a élargir les départements en couvre feu. Dans les hôpitaux la situation s'est complexifiée."