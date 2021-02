Savoie : le préfet autorise la réouverture du funiculaire de Bourg-Saint-Maurice pour monter aux Arcs 1600

La nouvelle va peut être encourager des vacanciers timides à réserver un séjour en Savoie pour les vacances de février. La préfecture donne l'autorisation à la commune de Bourg-Saint-Maurice de rouvrir son funiculaire faisant la liaison avec la station des Arcs 1600.

"Nous sommes persuadés que ça peut convaincre éventuellement des personnes de venir profiter de la montagne d'une manière différente." - Guillaume Desrues, maire de Bourg-Saint-Maurice Les Arcs

Pour le maire des Arcs et de Bourg-Saint-Maurice, Guillauime Desrues, la nouvelle arrive juste à temps. "À la veille des vacances scolaires, ça nous permet de pouvoir proposer à nos visiteurs et à nos habitants une nouvelle solution de mobilité pour profiter de tout le domaine" explique l'élu. Surtout, les vacances scolaires des Parisiens commencent la semaine prochaine et pendant la semaine qui arrive, le maire espère les convaincre de venir dans les Alpes. "Nous avons des trains TGV et Ouigo tous les jours qui arrivent à Bourg-Saint-Maurice en provenance de Paris, nous sommes persuadés que ça peut convaincre éventuellement des personnes de venir profiter de la montagne d'une manière différente".

Le funiculaire est offert

"Compte tenu de la crise" ajoute Guillaume Desrues "le funiculaire sera offert pendant toute cette période des vacances", soit jusqu'au 6 mars 2021. "L'idée c'est de rebooster la fréquentation et la vie économique locale" explique le maire de Bourg-Saint-Maurice.

33 kilomètres de pistes de ski de randonnée

Certes, les autres remontées mécaniques resteront fermés, mais le domaine des Arcs s'est adapté. "Nous avons ouvert spécialement 33 kilomètres de pistes de ski de randonnée sur les trois sites des Arcs" détailles Guillaume Desrues. Des pistes de ski de fond et piétonnes sont également nombreuses en fond de vallée. Ne manque désormais, que les vacanciers.

Le funiculaire de Bourg-Saint-Maurice sera remis en service dès ce samedi 6 février à partir de 9 heures du matin.