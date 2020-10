Savoie : le salon Livres en Marches annulé, "ça aurait été dommage de faire un festival au rabais"

Le salon Livres en Marche à Porte-de-Savoie qui attire jusqu'à 10 000 visiteurs est annulé cette année. Il devait avoir lieu les 28 et 29 novembre. "Un festival c'est une fête, et toutes les conditions ne sont pas réunies" selon le président du salon, Dominique Favario.

"Ce n'était pas raisonnable" se justifie Dominique Favario, le président du salon Livres en Marche à Porte-de-Savoie. Il devait avoir lieu les 28 et 29 novembre ; le salon est annulé cette année ; entre l'interdiction des manifestations sous chapiteau jusqu'à mi-novembre qui pourrait être prolongée, et toutes les mesures sanitaires draconiennes, il préfère laisser tomber.

"Compte tenu de la qualité du contenu proposé par le festival, _ça aurait été vraiment dommage de faire un festival au rabais_, avec des mesures de contrôle, du stress, de l'inquiétude et probablement quelques intervenants qui ne seraient pas venus" explique Dominique Favario. Et de poursuivre : "un festival, c'est une fête, et une fête doit se faire dans la convivialité, tout le monde doit être content". Pour lui, la situation actuelle ne le permet pas du tout.

Mais le salon prendra sa revanche l'année prochaine. _"Les 27 et 28 novembre 2021, ce sera les vingt ans du festival. La décision a été prise de faire mieux, plus beau, plus haut dans un an_, plutôt qu'organiser quelque chose de médiocre cette année" positive Dominique Favario.