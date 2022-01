Savoie : les abandons d'animaux en forte hausse en raison de la crise sanitaire

C'est aussi l'une des conséquences de la crise sanitaire. Les refuges de la SPA sont au bord de la saturation. Selon l'association, les abandons d'animaux de compagnie ont encore augmenté de 16% en 2021 en Auvergne Rhône-Alpes. Cette tendance, qui confirme celle observée suite aux deux confinements, se vérifie au refuge de Chambéry où 80 animaux sont actuellement en attente de propriétaires.

Un lien direct avec la crise sanitaire

"La crise sanitaire a complétement bouleversé nos statistiques" explique Amandine Villard, responsable d'activité à la SPA de Savoie, "nous avions avant le Covid une période basse en hiver et haute en été, aujourd'hui tout est bouleversé. La chatterie ne désemplit pas, et pour les chiens, plus on en place et plus l'on en rentre".

Selon l'association, certains propriétaires qui ont repris le travail en présentiel et ne pourraient plus s'occuper de leur animal seraient en partie responsables de cette augmentation. "Il est fort probable que l'on ait ce genre de phénomène, des gens qui réalisent que s'occuper d'un chien ou d'un chat, ce n'est pas si simple que ça, et maintenant qu'ils ont moins de temps à la maison, ils ne savent plus quoi en faire" ajoute Amandine Villard.

Les boxs de la SPA de Savoie sont quasiment tous occupés © Radio France - Nicolas Peronnet

De plus en plus de "NACs"

Parmi les animaux accueillis à la SPA de Savoie, de plus en plus de "NACs", les Nouveaux Animaux de Compagnie que représentent les lapins, hamsters et autres chinchillas, dans une proportion jamais vue au refuge de Chambéry. "On en a toujours accueilli de manière régulière, mais depuis le printemps il y a un boom extraordinaire" poursuit Amandine Villard, "nous avons des lapins partout et même des rats ou des furets. C'est un vrai phénomène. Pendant les confinements, des gens se sont dit que c'est sympa, mignon et que ça ne demande pas d'entretien. Aujourd'hui ils se réveillent. Tous les animaux demandent de l'investissement".

Selon la SPA, 3 970 animaux ont été pris en charge en 2021 en Auvergne Rhône-Alpes. Si le nombre global d'abandon a augmenté de 16% en un an, celui des NACs a lui été multiplié par deux.