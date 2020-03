Un magasin Super U en Savoie a mis en place vendredi dernier des horaires spécifiques pour les plus de 60 ans. Mais pour beaucoup de directeurs de grandes surfaces, la mesure ne se justifie plus.

Savoie : les créneaux spécifiques pour les personnes âgées dans les supermarchés ne se justifient plus

A Ruffieux, en Chautagne, trois jours par semaine désormais les plus de 60 ans ont des créneaux horaires réservés pour venir faire leurs courses au Super U. Le propriétaire renvoie pour les explications au porte-parole de Système U à Rungis.

Thierry Desouches explique le mot d’ordre adressé aux 1600 magasins en France face au chaos que les grandes surfaces alimentaires ont connu en début de semaine dernière : « il fallait absolument trouver un moyen pour que les personnes les plus fragiles bénéficient d’horaires où elles seraient protégées de la foule », et donc d’un risque de contamination au coronavirus.

Retour quasi normal dans les super et hypermarchés

Vendredi, il admettait que la foule était désormais toute relative, que la situation était revenue à la normale, avec la gestion des entrées. Les clients sont moins nombreux, ils viennent moins souvent mais achètent plus.

Sur une dizaine de Super U contactés en Savoie, aucun à part celui de Ruffieux n’avait mis en place des horaires spécifiques pour les personnes fragiles. L’un des propriétaires de magasin précise néanmoins : « ce que l’on dit aujourd’hui ne sera peut-être plus valable demain. On prend des décisions au jour le jour en fonction de l’évolution de la situation ».

Dans les files d’attente, priorité aux personnes fragiles

Le propriétaire des Super U de Cognin et de Chambéry-le-Haut souligne que ses magasins attirent une clientèle de proximité, qui a souvent plus de 60 ans. Leur réserver des créneaux aboutirait à réduire pour eux les heures d’ouverture. La priorité se réalise de fait, lors du filtrage à l’entrée : quand une personne âgée se présente dans la file, elle passe devant tout le monde, comme les femmes enceintes et les personnes handicapées.

Pour le personnel soignant, Philippe Herrera a proposé un accès en dehors des heures d’ouvertures. Pour l’instant personne ne l’a sollicité pour cela. Un dispositif qui existe déjà en hiver les samedis de grands chassés-croisés sur les routes des stations.