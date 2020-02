Savoie : en stations, les gendarmes se préparent à l'arrivée des vacanciers

Savoie, France

Des postes provisoires de gendarmerie ont ouvert à Tignes, aux Arcs, à La Plagne, à Courchevel, à Méribel, à Valmorel, à Val Thorens et aux Saisies, depuis fin décembre jusqu'au mois d'avril, pour permettre aux gendarmes d'être présents dans les stations lorsque celles-ci voient leur population se multiplier avec l'arrivée massive des touristes.

Val Thorens est le poste le plus important en effectifs, avec 15 gendarmes affectés. Il y en a un ou deux de moins sur les autres postes, et seulement la moitié dans ceux des petites stations des Saisies et de Valmorel. Ce dispositif nécessite l'arrivée de renforts dans le département, "on passe d'un groupement de 640 personnes à près de 800 personnes" explique le colonel Guillaume Chantereau, qui commande les gendarmes de Savoie, "des renforts indispensables" pour que ceux-ci effectuent leurs missions pendant la saison. L'an dernier, les renforts avaient manqué à l'appel, tous les effectifs disponibles s'étant retrouvés mobilisés sur les manifestations des gilets jaunes qui battaient leur plein.

L'alcool, ennemi n°1 des gendarmes en station ?

Interrogez les gendarmes : si vous leur demandez quelles sont leurs interventions les plus récurrentes chaque hiver en stations, ils vous évoqueront les cambriolages, les faux moniteurs de ski, le trafic et la consommation de stupéfiants... mais surtout, la consommation excessive d'alcool, qui peut engendrer des comportements à risque. Le lieutenant Lepetit commande les gendarmes du poste provisoire de Val Thorens. "La plupart des faits sont issus de la consommation d'alcool" valide-t-il, en se rappelant des vacanciers ivres égarés en pleine nuit dans le froid, "on peut retrouver des personnes en errance totale." Et puis la plupart des touristes sont assez jeunes, venus pour s'amuser. "Ils recherchent pas mal cet esprit festif... et parfois cet esprit festif dégénère en confrontation physique" ajoute le lieutenant.