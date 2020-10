Savoie : les "oubliés du Ségur de la Santé" manifestent à Chambéry

Ils disent être les oubliés du "Ségur de la Santé". A Chambéry (Savoie), une quinzaine de personnes se sont rassemblées devant l'antenne savoyarde de l'Agence régional de santé à l'appel de la CFDT. Le syndicat organise ce mardi une journée d'action nationale pour demander des augmentations de salaires pour les salariés médico-sociaux du privé, comme les aides à domicile ou le personnel des Ehpad gérés par les intercommunalités.

Certaines auxiliaires de vie font le travail d'une aide-soignante, sans en avoir les avantages

Eux ne sont pas éligibles à l'augmentation mensuelle de 183 euros net décidée lors du Ségur en juillet dernier, qui concerne le personnel de tous les hôpitaux publics et des Ehpad publics. "On est oublié dans le privé, on n'a pas les avantages du public", explique Mélanie, auxiliaire de vie à l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) à La Ravoire. "On fait le même travail que les aides-soignantes en Ehpad mais notre métier n'est pas reconnu. Une auxiliaire de vie gagne 1 180 euros par mois pour 30 heures de travail par semaine, avec les indemnités kilométriques. Donc 183 euros de plus par mois ce n'est pas négligeable, ça peut par exemple payer les courses pour une semaine pour une famille."

La CFDT demande des augmentations de salaire pour les salariés médico-sociaux du privé. © Radio France - Tommy Cattaneo.

On a été très sollicité pendant le coronavirus pour maintenir les personnes âgées chez elles et ne pas engorger les Ehpad et les hôpitaux, mais derrière on n'a rien" - Hanane, auxiliaire de vie.

"Cette augmentation, ce serait vraiment une reconnaissance et on aurait envie de faire encore plus de choses", ajoute Hanane, une de ses collègues. "Ce n'est pas un métier facile parce qu'on se rend compte qu'on est infirmière, aide-soignante, psychologue, cuisinière ... On ne fait pas ça pour le salaire, mais parce qu'on a envie d'aider les personnes dépendantes. On a été très sollicité pendant le coronavirus, on nous a dit qu'il était important de maintenir ces personnes là à domicile pour éviter d'engorger les Ehpad et les hôpitaux, mais derrière on n'a rien, donc c'est pas normal."

Une délégation de la CFDT a été reçue par le directeur de l'Agence régionale de santé, qui aurait promis de faire remonter les revendications du syndicat.