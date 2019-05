Les refuges d’altitude de Savoie ouvrent avec des gardiens formés aux gestes de premiers secours

Albertville - France

Les gardiens de refuges se préparent à accueillir les premiers randonneurs, qui ont rangé les skis de rando, et mis dans le sac à dos les crampons ou simplement les chaussures de marche. Fin mai, une trentaine de gardiens en Savoie ont suivi une journée de formation proposée par Pharefuge.

L’association Pharefuge équipe les refuges de défibrillateurs de pharmacies d’urgences

L’association existe depuis plus de 14 ans maintenant, elle est implantée dans toute les Alpes et les Pyrénées. Tous les ans elle propose aux gardiens de suivre une formation aux gestes de premiers secours, et grâce à des financements elle a réussi à fournir une centaine de refuges en pharmacies d’urgences et 50 en défibrillateurs semi-automatiques.

La pharmacie d'urgence du refuge, véritable trousse à outil du gardien ! © Radio France - Anabelle Gallotti

"On leur apporte des solutions concrètes"

Ce jour-là, c’est dans les locaux de la CRS Alpes à Albertville qu’un médecin, un aide soignant et un infirmier de l’association rencontrent les gardiens de refuge. Ils sont en train de s’entraîner à faire des sutures, au cas ou un randonneur aurait une plaie importante par exemple.

"Ce n’est pas facile, il faut être très précis. Et encore, en situation réelle, il y aurait à gérer la douleur de la personne, la vue du sang." - Charline la gardienne du refuge du Carro au-dessus de Bonneval sur Arc.

Stéphane Baré, médecin et président de cette association Pharefuge félicite son apprentie chirurgien !!! « C’est plutôt pas mal du tout, de toute façon on ne leur demande pas d’être des chirurgiens justement, il faut simplement savoir comment faire, si en cas d’urgence extrême il y a besoin d’intervenir ».

Ensuite on passe au cas concret d’un randonneur qui fait un malaise cardiaque. Les gardiens réapprennent les gestes du massage cardiaque et à utiliser le défibrillateur.

"C’est vraiment bien cette formation tous les ans ça nous fait un petit rappel et c’est indispensable." - Jacky du refuge de l'Entre le lac au dessus de Peisey Nancroix