Savoie : Météo France reste à Bourg-Saint-Maurice et se renforce

Après des années de rebondissements, l'histoire se termine finalement bien. L'antenne Météo France de Bourg-Saint-Maurice ne va pas être supprimée mais renforcée. Après un plan de restructuration de Météo France en 2018, le site était menacée de fermeture, tout comme celui de Chamonix. Tous deux devaient être regroupés à Grenoble. Mais les élus locaux sont montés au créneau. Après des années de discussion, un accord a été conclu ce jeudi 7 juillet avec le Conseil départemental de la Savoie pour garder le site.

Ancrage local essentiel

Faire son travail sans être sur place est impensable pour Michel Matveieff, prévisionniste depuis près de 40 ans. "Que ce soir les quantités de neige, les redoux, les pluies verglaçantes, le vent, l'ensoleillement... C'est bien de regarder sur une carte, mais quand on est sur place, on vit les choses, on les voit, on les ressent, c'est primordial." En plus, le climat en montagne est instable et souvent très localisé. "Le relief accentue l'instabilité. On a des effets de brise-pente et l'air a tendance à monter le long de la montagne."

"On est à la fois prévisionniste et usager, ça nous permet d'être plus précis, de mieux connaître les phénomènes." - Michel Malgrand, prévisionniste à Bourg-Saint-Maurice

"L'été on n'a pas les prévisions de risque d'avalanche, mais les prévisions orageuses, difficilement prévisibles", ajoute Michel Malgrand, prévisionniste montagne avalanche et climatologie.

L'effectif de Bourg-Saint-Maurice s'agrandit

Des arguments avancés par les élus locaux pendant plusieurs années, pour empêcher la fermeture du site, et entendus par la directrice de Météo France, Virginie Schwarz, arrivée en 2019.

Pour bien prévoir le risque d'avalanche, il faut bien connaître la situation du manteau neigeux, grâce aux sorties sur le terrain et aux échanges avec les pisteurs des stations notamment.

Pour garder cette proximité, Météo France a passé un accord avec le département, qui finance les locaux à Bourg-Saint-Maurice, à hauteur de 500.000 euros. "Nous devons gérer plus de 3.000 km de routes départementales, donc on a besoin de ces experts météo pour que la sécurité soit maximale", explique Hervé Gaymard, le président du Conseil départemental de la Savoie.

L'investissement concerne également la formation de sept personnes (notamment des pisteurs). Le nombre de prévisionnistes sur l'antenne de Bourg-Saint-Maurice augmente et passe de quatre à six personnes.