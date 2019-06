Savoie-Mont-Blanc Tourisme rend hommage à son directeur emporté par la maladie

Chambéry, France

Directeur Général depuis janvier 2012, Côme Vermersch, né à Paris, était passé par Nice et la Somme avant de s'implanter en Pays de Savoie. Il est décédé le 27 mai 2019 dans sa 62e année, après un long et courageux combat contre la maladie. Au cours des sept années passées à la tête de Savoie Mont Blanc Tourisme, Côme Vermersch a impulsé une nouvelle dynamique à Savoie-Mont-Blanc Tourisme en misant sur les réseaux sociaux.

Il a notamment mis en place d’un Comité Lacs avec les offices de tourisme et engagé une démarche avec la Chambre d’agriculture et les filières professionnelles pour promouvoir ensemble les secteurs touristique, agricole et agro-alimentaire.

Un dernier hommage lui a été rendu au cours d’une cérémonie civile en présence de sa famille et de ses relations professionnelles les plus proches.

L’inhumation aura lieu lundi 3 juin dans l’intimité familiale en Bretagne.

Claudie Blanc-Eberhart, qui assurait l'intérim depuis novembre 2018 prend la succession de Côme Vermersch à la direction de Savoie-Mont-Blanc Tourisme