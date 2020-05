Le Préfet de Savoie prend un arrêté permettant notamment la navigation sur le lac d'Aiguebelette et le lac du Bourget, mais la baignade et l'accès aux plages restent interdits.

Savoie : on peut de nouveau naviguer sur les lacs du Bourget et d'Aiguebelette

Voilà qui va ravir les plaisanciers pour ce week-end de l'Ascension qui s'annonce. On peut de nouveau naviguer dès ce mercredi sur les lacs du Bourget et d'Aiguebelette. Voici les détails.

Aiguebelette : navigation mais pas de baignade

On peut de nouveau naviguer sur le lac d'Aiguebelette, en respectant certains conditions liées à la crise sanitaire du coronavirus. Le Préfet de Savoie a pris ce lundi 18 mai un arrêté autorisant la navigation sur le lac dans les cas suivants :

la pratique de loisirs (pêche, promenade en barque, canoë, pédalos, paddle, kayak et activités encadrées de la découverte du lac)

(pêche, promenade en barque, canoë, pédalos, paddle, kayak et activités encadrées de la découverte du lac) la pratique sportive organisée (clubs d'aviron, de canoë-kayak de course en ligne et de paddle)

En revanche, la baignade et l'accès aux plages sont toujours interdits. Pour pouvoir naviguer, on doit partir d'un endroit autorisé comme les ports publics, les points d'amarrage privés (pontons, hangar à bateaux etc.) ou encore la base d'aviron.

Bourget : oui à la pêche et non aux pontons

Pour le lac du Bourget et le canal de Savières, les activités nautiques et de plaisance et la pêche sont autorisées. Ces activités pourront se pratiquer exclusivement à partir des bases nautiques, des clubs concernés et des ports et sans donner lieu à aucun rassemblement sur les plages ni sur les pontons ou à la baignade de loisir. Quelque soit l’activité pratiquée, les gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés.

L’accès aux plages, la baignade de loisir ou les regroupements sur les pontons autour du lac restent interdits à cause des risques de propagation du virus. Des contrôles coordonnés entre police et gendarmerie nationale avec les polices municipales auront lieu.

Toutes les autorisations sont consultables sur le site internet des services de l’État en Savoie : www.savoie.gouv.fr