Savoie : plusieurs axes routiers coupés après un éboulement en Maurienne

Un éboulement a eu lieu ce dimanche après-midi en Maurienne. Selon la préfecture de la Savoie, environ 700 m3 de roche se sont détachés de la paroi vers 17h15 au niveau du lieu-dit La Praz, sur la commune de Saint-André. Les blocs de pierres sont venus percuter l’écran de protection mis en place pour éviter ces éboulements. Sur les réseaux sociaux, une vidéo qui semble avoir été prise par un témoin de la scène traduit la violence de l'éboulement.

L'A43 a été fermée et le trafic SNCF a été interrompu

Conséquence de cet éboulement, la route départementale 1006 a donc été fermée pour une durée indéterminée et une déviation a été mise en place par la RD215a via le chef-lieu de la commune de Saint-André pour les véhicules légers seulement. C'est aussi le cas pour l'autoroute A43 entre Saint-Michel de Maurienne et Modane, entre les bretelles n°29 et n°30 dans les deux sens de circulation (St-Michel-de-Maurienne et Le Freney) pour une durée indéterminée. Le tunnel routier du Fréjus est également fermé à la circulation pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les deux sens France-Italie et Italie-France. Dans un communiqué, la préfecture de la Savoie invite les poids lourds et autocars à transiter par le Tunnel du Mont-Blanc ou par l’autoroute A8.

Enfin, la circulation ferroviaire est elle aussi interrompue entre la France et l’Italie au niveau de la Maurienne pour une durée indéterminée. Toujours selon les services de l'État, SNCF Réseau gère l’incident et sollicite le rebroussement des trains sur leurs gares d’origine.

Cet éboulement n'aurait fort heureusement pas fait de blessé. Contactés, les pompiers de la Savoie précisent qu'ils n'ont pas été mobilisés sur cet éboulement.