Savoie : "Pour une fois qu'on a de la neige dès Noël, on ne peut pas ouvrir" la station du Granier

Frustration, le mot est bien choisi pour l'association des skieurs du Granier, gérant la station du même nom à Entremont-le-Vieux depuis maintenant deux ans. Pour la première fois depuis bien longtemps, la neige est tombée tôt cette année sur les pistes echelonnées de 1000 à 1420 mètres d'altitude mais impossible d'ouvrir en raison de la pandémie de Covid-19.

"Ça fait bien six ou sept ans qu'on a pas eu de neige à Noël !" - Olivier Rey, le président de l'association des skieurs du Granier.

"C'est comme ça, on ne peut pas aller contre" lance, fataliste, le vice-président de l'association Régis Pin. Pourtant, "on est prêt à ouvrir" ajoute le savoyard. Reste quelques filets à installer sur les quatre pistes du domaine mais les perches ont déjà été montées en haut des téléskis et les matelas de protection installés sur les pylônes. Au final tout ce qu'il faut au Granier pour fonctionner désormais : c'est l'autorisation du gouvernement et surtout que la neige tienne.

40 cm en bas, 70 cm en haut de la station

En attendant une date de réouverture officielle pour les remontées mécaniques, l'urgence, c'est de faire tenir la neige sur les pistes de la station, puisqu'elle fonctionne sans l'aide de canons à neige.

Laurent Pin dans sa dameuse sur les pistes de la station du Granier (Savoie). © Radio France - Valentine Letesse

À la moindre chute de neige comme ce week-end du 3 janvier, Laurent Pin, l'un des deux dameurs bénévoles sort donc son engin. "La neige est super bonne. Pour la garder longtemps, il faut bien la serrer avec la dameuse lorsqu'il fait froid et après ça forme une couche qui tient tout l'hiver. Tout n'est pas perdu" conclu le savoyard, optimiste.