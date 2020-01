Savoie : quand les gens jettent tout et n'importe quoi dans les bacs de tri sélectif

Savoie, France

"Il y a les gens qui ne trient pas, il y a aussi les gens, de manière volontaire, qui mettent des choses qu'ils ne devraient pas mettre, et donc là c'est très clairement de l'incivilité" affirme Lionel Mithieux, le président de Savoie Déchets. Dans les centres de tri savoyards, à Chambéry comme à Gilly-sur-Isère, il dresse le même constat : "les gens trient moins bien qu'avant. On était dans les 15% de refus de tri avant. Et maintenant on monte jusqu'à 25% !" Autrement dit, c'est la part du contenu retrouvé dans les poubelles de tri sélectif qui n'a strictement rien à y faire.

On est en effet loin des objets plastiques ou du papier. Pièces automobiles, barres de fer, béton, restes d'animaux sont retrouvés sur les chaînes de tri des centres. Et parfois même, des produits bien plus dangereux : "il n'y a pas longtemps, je ne sais plus quel produit a été trouvé, et en triant, la bouteille a explosé" raconte Lionel Mithieux. Il s'agissait d'acide sulfurique, qui a fait fondre le gant de protection de l'agent de Savoie Déchets qui a été conduit à l'hôpital et arrêté pendant une semaine.

Des bouteilles de gaz pleines comme vides sont régulièrement jetées dans les conteneurs destinés au tri sélectif - Savoie Déchets

En novembre dernier, les agents de tri sont tombés sur un cathéter, jeté dans une poubelle de tri sélectif - Savoie Déchets

Énormément de déchets hospitaliers

Sont retrouvées également des bouteilles de gaz, pleines ou vides, qui peuvent détériorer les installations, mais aussi blesser des agents. "Il faut savoir qu'une fois que les déchet arrivent en centre de tri, ils passent sur des lignes et ils sont triés. Il y a beaucoup d'opérations manuelles" expose Pierre Tournier, le directeur de Savoie Déchets, "et il y a énormément de déchets hospitaliers. Les gens jettent leurs seringues!" En moyenne, il explique qu'une vingtaine d'agents par an sont piqués par des déchets hospitaliers découverts sur les lignes de tri, nécessitant alors un suivi médical de plusieurs mois. En 2019, 15 agents de Savoie Déchets ont été piqués par des seringues.

Les agents de Savoie Déchets ont même découvert une grenade en septembre dernier, parmi les plastiques et les cartons à trier ! - Savoie Déchets