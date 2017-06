Savoie : Romain Bardet en reconnaissance dans le Mont du Chat

Romain Bardet, leader de l'équipe AG2R La Mondiale, et l'un des favoris du prochain Tour de France, a reconnu ce vendredi l'ascension du Mont du Chat, ultime difficulté de la 9 ème étape du Tour entre Nantua et Chambéry, le 9 juillet prochain.

Romain Bardet a reconnu cette ascension du Mont du Chat avec trois de ses coéquipiers, Samuel Dumoulin, Axel Domont et Julien Duval.

Axel DOMONT, Samuel DUMOULIN, Romain BARDET, Julien DUVAL © Radio France - Marie AMELINE

Dès la semaine prochaine (jeudi) , les coureurs graviront à nouveau cette pente classée hors catégorie, de 17 km de long qui flirte avec les 10% de moyenne sur presque toute sa longueur, surla 6 ème étape du critérium du dauphiné . Une répétition avant la 9 ème étape du Tour de France, le 9 juillet entre Nantua et Chambéry, considérée par Romain Bardet comme "l'étape reine de cette grande boucle 2017".

"le Mont du Chat va faire des dégâts". Romain Bardet Copier

Romain Bardet dans l'ascension du Mont du Chat © Radio France - Marie Ameline

Cette ascension du Mont du Chat peu connue des coureurs, gravie une seule fois par le peloton du Tour, en 1974 , figure parmi les plus raides.Sa descente, très étroite et sinueuse, n'est pas moins redoutable.D'où "l'importance pour les coureurs de repérer le parcours, d'en visualiser et mémoriser les passages les plus délicats ou stratégiques". Vincent Lavenu, manager général de l'équipe AG2R

Vincent Lavenu Copier

Pour le puncheur, Samuel Dumoulin, il faudra serrer les dents dans la montée et s'accrocher,. Lui à surtout reconnu les kilomètres précédents l'ascension , dans l'avant-pays savoyard, là où il devra amener son leader dans les meilleurs conditions..