Savoie Technolac: Energy Pool s'apprête à rendre de l'électricité cette semaine pour 150 entreprises

La France aura-t-elle suffisamment d'électricité pour s'éclairer, se chauffer, faire tourner ses entreprises cette semaine? La société Energy Pool implantée à Savoie Technolac (au Bourget-du-Lac) depuis sept ans s'apprête à rendre de l'électricité à RTE pour 150 entreprises hexagonales.

Sur un journée d'hiver "normale", nous avons besoin de 80 000 Mégawatts. En fin de semaine, RTE, propriétaire des lignes électriques, prévoit un pic de consommation de 101 000 Mégawatts. Où trouver ces 21 000 Mégawatts supplémentaires? Un petit peu chez nos voisins, notamment en Allemagne, qui fait tourner ses centrales thermiques et à charbon. Mais ces capacités d'importation, on le sait, seront limitées car toute l'Europe a froid et se tourne vers l'Allemagne en ce moment.

La solution de "l'effacement" des gros consommateurs d'électricité

D'où cette deuxième solution: l'effacement. Il s’agit de gros consommateurs, souvent des industriels mais aussi des entreprises de services, qui sont volontaires pour diminuer leur consommation aux moments des pics. En échange, RTE rémunère cet effacement (environ 13 000 euros le Mégawatt). Parmi les treize opérateurs chargés par RTE de réaliser ces effacements, Energy Pool basé au Bourget-du-Lac (à Savoie Technolac).

Energy Pool sera averti par RTE deux heures avant d'appuyer sur le bouton de l'effacement - PICT YOUR COMPANY

En salle d'opération des écrans d'ordinateurs indiquent les courbes de consommation électrique en France heure par heure. On y voit le pic du matin et celui de 19h. C'est ici qu'Energy Pool pilote l'effacement électrique de 150 usines, hypermarchés, hôpitaux partout en France. Tous savent qu'ils seront sollicités cette semaine. Deux heures avant d'appuyer sur le bouton, RTE préviendra Energy Pool du besoin électrique. Ce sera très certainement en heure de pointe.

Couper l'éclairage, là où ça ne se voit pas

L'effacement ne sera pas forcément visible, explique le Pdg et fondateur de l'entreprise. IL prend l'exemple de l'effacement dans un hypermarché : " Un frigo, vous pouvez très bien le couper pendant une heure sans que personne ne s'en rende compte, sans qu'on mette en cause la qualité, dit Olivier Baud. Vous pouvez couper des fours, vous pouvez couper une partie de l'éclairage à des endroits où cela ne se voit pas. Vous pouvez aussi utiliser les moyens de secours d'un hypermarché, des groupes électrogènes. Dans ce cas on va dépanner le réseau avec cela".

Parmi les clients d'Energy Pool, des hôpitaux qui allègent leur facture électrique en pratiquant l'effacement sans risque pour le fonctionnement de l'établissement : " Dans un hôpital, ajoute Olivier Baud, vous avez beaucoup de climatisation et de chauffage. On peut jouer dessus sans que personne ne s'en rende compte et sans aucun effet négatif pendant une heure ou deux sur nos clients".

L'opérateur ajoute que sa marge de manoeuvre est très précise, il peut agir sur une seule machine dans une usine et même renoncer à l'effacement si une entreprise le lui demande. Energy Pool peut rendre jusqu'à 1 000 Mégawatt si RTE le demande. En contrepartie les 150 entreprises qui ont signé un contrat d'effacement électrique chez Energy Pool voient leur facture électrique baisser de 5 à 20%.