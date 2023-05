Savoie : un centaine de riverains manifestent à l'aérodrome d'Albertville pour dénoncer les nuisances sonores

"Stop aux hélices dans la vallée", "Les vols volent le silence", "Faites du vélo pas de l'hélico"... Les pancartes et les slogans étaient de sortie ce samedi sur l'aérodrome. Ils sont une centaine à être venus exprimer leur colère contre le bruit que génère l'aérodrome à l'appel de l'association contre les nuisances et le développement de l'aérodrome d'Albertville (ACNDAA).

Des riverains excédés

"Ce n'est plus vivable, raconte Eric, habitant de Notre-Dame des Millières, à moins d'1 km à vol d'oiseau. On a tout le temps du bruit : le matin, l'après-midi, la semaine, le week-end, dehors et dedans aussi..." Selon l'ACNDAA, l'activité s'est vraiment intensifiée depuis la crise du Covid. "Il y a de plus en plus de vols, environ 20 000 par an, explique Timothée Foucault, membre du bureau. Pour nous c'est un seuil d'alerte, c'est beaucoup trop par rapport à ce que peuvent supporter les riverains."

Un constat que rejette Gérald Thévenond, gestionnaire de l'aérodrome. "On ne peut pas affirmer qu'il y a eu une augmentation, avant 2019 nous n'avions pas de données précises. Sur certains autres aérodromes dont je m'occupe aussi, il y a 30, voire 40 000 mouvements par an et ça ne pose pas de problème."

Une charte pour apaiser les tensions

Néanmoins, il comprend l'exaspération des riverains. "C'est plus qualitativement que quantitativement que les nuisances se sont intensifiées. Il y a une école de pilotage d'hélicoptère qui s'est installée et c'est vrai que cela fait beaucoup plus de bruit qu'un simple avion de tourisme. Il faut trouver des compromis d'usage pour que chacun y trouve son compte."

Pour y arriver, tous les acteurs concernés par la situation (riverains, professionnels de l'aéronautique, collectivités locales, responsables de l'aérodrome...) se réunissent régulièrement pur tenter d'élaborer une charte de bonne pratique. "Les discussions vont dans le bon sens, nous arrivons à faire entendre notre voix, affirme Timothée Foucault. Mais nous avons encore des désaccords avec les usagers de l'aérodrome. Nous sommes très fermes sur certains points, comme le fait d'instaurer des périodes sans vols le dimanche et les jours fériés."

"On va y arriver"

Réussir à trouver un accord entre les différents acteurs, qui ont tous des revendications bien précises, demande forcément du temps. Mais Gérald Thévenond est confiant : "On va y arriver car les discussions sont constructives et qu'il y a une volonté commune de trouver une solution, de comprendre les revendications des autres. D'ici quelques semaines, la charte devrait pouvoir être signée."

Une échéance attendue impatiemment par les riverains qui perdent parfois un peu patience et qui espèrent que les règles édictées permettront vraiment de changer les choses.(