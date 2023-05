Savoie : un centre de réalité virtuelle pour s'entraîner sur les feux de forêt

Plusieurs salles et un plateau de 250 mètres carrés, voici à quoi ressemble le futur de la formation chez les pompiers. C'est dans l'école de Saint-Alban-Leysse (Savoie) qu'est installée cette simulation en réalité virtuelle, sur le site de l'état-major du SDIS de la Savoie. Un lieu qui existe depuis trois ans, mais qui attire de plus en plus de soldats du feu de toute la France pour se former.

Deux semaines avant le début de la saison des feux de forêt, les pompiers continuent de défiler pour apprendre tous les rudiments de ces terrains très difficiles. Des exercices qui ont pour objectif de se rapprocher le plus possible de conditions réelles, avec des paramètres tels que le vent, sa direction, sa force ou encore les températures qui peuvent être modifiés.