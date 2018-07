Lac d'Aiguebelette, France

Bien sûr c’est en hiver que les Pays de Savoie accueillent le plus de touristes, mais l’été nos montagnes et nos lacs, attirent aussi beaucoup de monde. Ce lundi, le préfet de la Savoie, Louis Laugier, a présenté le dispositif estival de surveillance. Pompiers, gendarmes, policiers et services de l’État sont mobilisés pour mener des contrôles et des actions de prévention ou de répression.

De petits gestes peuvent éviter de grands drames

Les forces de sécurité déploient des moyens pour cet été, mais parallèlement « chacun doit être acteur de sa propre sécurité », selon le colonel Emmanuel Clavaud, chef des pompiers de la Savoie. Il évoque des mesures de bon sens, comme ne « jamais perdre de vue ses enfants dans l’eau, même en zone surveillée ». Pour ceux qui partent en randonnée, « bien vérifier la météo, avoir un fond de sac avec de quoi bivouaquer si besoin et ne pas hésiter à renoncer ». De simples mesures de précaution qui peuvent éviter des drames.

La surveillance des plages

En Savoie par exemple, selon les données des pompiers, en 2017, 551 000 personnes ont fréquenté les plages surveillées du département. Des plages surveillées par 90 sauveteurs recrutés et formés par les pompiers pour cet été. Mais là aussi c’est à chacun d’adopter la bonne attitude et de ne pas se mettre en danger. Le ministère des sports publie, d’ailleurs, Le C.O.D.E de la plage des lacs et rivières.

Panneau des sauveteurs de la plage de "Bon vent" au lac d'Aiguebelette © Radio France - Anne Chovet

Exercice de sauvetage dans le lac d’Aiguebelette

Ce lundi, des pompiers volontaires surveillant les zones de baignade ont pratiqué un exercice dans le lac d'Aiguebelette. Ils ont secouru un homme qui simulait une noyade.