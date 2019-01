Savoie : un professionnel se déplace directement chez vous pour installer vos pneus hiver

Plus besoin de prendre un jour de congé pour mettre ses pneus hiver. Alexandre Stanik est garagiste, et chaque hiver, depuis deux ans, il fait le tour de la Savoie pour installer les équipements directement chez les particuliers. Nous l’avons suivi pendant un de ces nombreux rendez-vous.

Savoie, France

Le long d’une route, sur un parking de Grésy-sur-Aix, Alexandre Stanik s’active. Sa journée est chargée, les rendez-vous s’enchaînent et pour cause, « dès qu’il y a quelques flocons, tout le monde s’équipe au même moment ». En ce moment, il se déplace chez une quinzaine de clients par jour, conséquence notamment des conditions météorologiques particulières de cet hiver. La neige est arrivée tard et cela a perturbé tout son calendrier : "En janvier, on n'est encore sur les réservations de décembre".

Le garagiste a un atelier dans son camion © Radio France - Luc Chemla

Voilà deux ans que le garagiste s’est mis à son compte, s'est franchisé, et parcourt la Savoie pour changer les pneus des particuliers. Alexandre se déplace à votre domicile mais aussi à votre lieu de travail. C’est justement ce qu’a demandé Geoffrey, employé de banque. Il a réservé ses pneus sur un site internet puis a opté pour ce service.

Alexandre Stanik, en train de changer un pneu © Radio France - Luc Chemla

Malgré trois semaines d’attente, il ne regrette pas : « Cela _permet de ne pas perdre du temps à aller une demi journée dans un garage_, à laisser la voiture, et de revenir avec une deuxième voiture. Il doit y avoir deux euros de plus par rapport à un garage mais ça les vaut largement ». Pendant que Geoffrey reste à son bureau, Alexandre est à l'intérieur de son camion où un petit atelier est installé.

Comptez environ 16 euros par pneu

Alors que le froid et la neige font leur retour, les pneus hiver sont indispensables selon Alexandre. "Le pneu, c'est quand même un élément de sécurité, c'est la seule chose qui vous relie à la route. Le pneu hiver est fait pour travailler sur des basses températures, en-dessous de 7 degrés, il faut le mettre car sa gomme adhère sur des sols froids. De plus, il a un effet ventouse qui permet d'avoir de la motricité sur la neige."

L'installation dure 20 à 30 minutes en moyenne, et coûte environ 16 euros par pneu.